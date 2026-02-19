Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 19.02.2026 Neue Farbe gekoppelt an neues Display Fiat Topolino wird fröhlicher Mit einem kleinen Update fährt der Fiat Topolino ins neue Modelljahr. Das Angebot an Außenfarben wächst auf das Doppelte, die Größe des Kombiinstruments um mehr als die Hälfte. Doch es gibt nur beides zusammen. Stellantis Der Fiat Topolino kommt in neuer Außenfarbe

"Corallo" und mit einem größeren Kombiinstrument

ANZEIGE

Fiat liefert den Topolino nun neben dem bisher ausschließlich verfügbaren blassen Grünton "Verde Vita" auch in der neuen Farbe "Corallo" aus. Die Lackierung sei "typisch italienisch", erklärt der Autobauer dazu. Corallo lasse den Topolino wie von der Sonne geküsst wirken und mache die "Innenstädte noch fröhlicher".



Außerdem verfügt der Topolino nun über ein neues Kombiinstrument. Anstelle des 3,5 Zoll kleinen Mäusekinos ist künftig ein 5,7 Zoll großes Display Standard. Die Anzeige soll sich außerdem durch vereinfachte Grafiken, verbesserte Lesbarkeit sowie eine hellere und freundlichere Optik auszeichnen.



Auch wenn Fiat eine "Reihe von Änderungen" ankündigt, sind es nur die erwähnten zwei. Sie berechnen die Italiener mit 100 Euro extra – ja, beide, denn das größere Display (das Fiat auf der Modell-Website wohl versehentlich mit 8,3 Zoll Größe angibt) ist offenbar nur mit der neuen Farbe zu haben. Ganz genau weiß man es allerdings nicht, denn eine Preisliste oder Ähnliches hält der Autobauer weder für Journalisten noch für Kunden bereit.



Der Listenpreis beträgt für den "fröhlichen" Topolino dann 9.990 Euro; ihn dürfte aber angesichts des weiterhin bestehenden Leasing-Angebots von 49 Euro monatlich bei 1.500 Euro Anzahlung sowieso kaum jemand bezahlen.



Der 2,55 Meter kurze Topolino wird von einem 8,2 PS starken Elektromotor angetrieben, ist maximal 45 km/h schnell und darf daher bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM gefahren werden. Die Reichweite beträgt 75 Kilometer.