E-Dreirad für die letzte Meile

Fiat Tris: Der hat ein Rad ab

Die sich schnell auf Radwegen und in Fußgängerzonen vermehrenden Noname-Microcars für die Paketlieferungen auf der "letzten Meile" bekommen künftig Gesellschaft respektive Konkurrenz von einem Fiat-Dreirad, das an die gute alte Ape erinnert.

Stellantis Interessantes Konzept: Der Fiat Tris weckt Erinnerungen an die Ape

Der hat ein Rad ab: Der neueste Fiat ist ein Pick-up mit nur drei Rädern. Das Tris getaufte Fahrzeug versteht sich als neues Angebot für die wachsende Nachfrage nach Lösungen für das, was man "Mikromobilität auf der letzten Meile" nennt, also für Warenlieferungen in urbanen Gebieten.Das nur 3,17 Meter lange Gefährt ist dabei ein alltagstauglicher Geselle, den Fiat sowohl nicht nur als Fahrgestellkabine anbietet, sondern auch als Pritsche und Pick-up. Auf die 2,25 Quadratmeter große Ladefläche passt eine Euro-Palette, und auch die Nutzlast von 540 Kilogramm klingt nach einem ordentlichen Lastenheft. Der Wendekreis liegt bei 3,05 Metern.Angetrieben wird der Tris von einem 48-Volt-Elektromotor mit gut 12 PS Spitzenleistung und einem maximalen Drehmoment von 45 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h. Die Reichweite mit der 6,9 kWh kleinen Batterie gibt Fiat mit bis zu 90 Kilometern an, aufgeladen wird der Tris ausschließlich über Wechselstrom mittels eines im Fahrzeug fest verbauten Kabels. Eine Aufladung von 0 auf 80 Prozent soll dreieinhalb Stunden, eine vollständiges "Tanken" 4 Stunden und 40 Minuten dauern.Im "Cockpit" gibt es eine digitale Anzeige für die Fahrinformationen sowie einen USB- und einen 12V-Anschluss. Die Außenbeleuchtung setzt komplett auf LED-Technik.Fiat hat den TRIS in Italien entwickelt und bereits in Marokko auf den Markt gebracht. Im Laufe dieses Jahres soll er seinen Weg auch auf "relevante" europäische Märkte finden. Dass er dort mit seinem an die berühmte, über 75 Jahre gebaute Piaggio Ape erinnernden Konzept auf einigen Zuspruch stoßen wird, ist anzunehmen.Stellantis Pro One, wie der Konzern seine Sparte für leichte Nutzfahrzeuge nennt, zeigt in Brüssel noch eine weitere Ausprägung eines Mini-Lieferwagens. Doch der Citroen Ami Cargo kann mit 400 Liter Laderaum und 140 Kilo Nutzlast dem Tris nicht ansatzweise Paroli bieten.Leider hat Stellantis keine besseren Fotos zur Verfügung gestellt.