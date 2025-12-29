Ladefläche statt Rücksitzbank im »Advance«

Renault bringt R4 als kleinen Lieferwagen

Renault bringt den R4 in einer zusätzlichen Variante als kleinen Lieferwagen. Das Konzept wirkt besser als es der Name vermuten lässt.

Renault Ladefläche mit Gitter statt Rücksitzbank: Der neue Renault 4 "E-Tech elektrisch Advance"

Renault hat eine neue Variante des R4 mit N1-Zulassung entwickelt, die sich an Gewerbetreibende wie Handwerksbetriebe, Lieferdienste oder Kurieranbieter richtet. Anstelle einer Rücksitzbank kommt eine thermogeformte Ladefläche mit Ladungssicherungssystem und Verzurrhaken zum Einsatz.Bei einer Laderaumlänge von 1,20 Metern beträgt das Ladevolumen 1.045 Liter – gerechnet einschließlich eines 55 Liter großen Fachs im Boden, in dem beispielsweise das Ladekabel aufbewahrt werden kann. Die Nutzlast beträgt bis zu 375 Kilogramm. Der Fahrgastraum ist mit einem Gitter vom Ladebereich getrennt. Für den deutschen Markt zählt eine Anti-Rutsch-Matte zur Serienausstattung.Für den Antrieb sorgt die laut Renault bei den Pkw-Varianten am meisten nachgefragte Leistungs- und Batterieoption. Es handelt sich dabei um den 150 PS starken Elektromotor in Kombination mit der 52-kWh-Batterie. Die Norm-Reichweite beträgt 409 Kilometer. Bei einer Ladeleistung von max. 100 kW lässt sich der Akku in 30 Minuten aufladen. Die Franzosen gehen hierbei weder vom üblichen 10-bis-80-Prozent-Fenster aus noch von 20-80, sondern nehmen 15 bis 80 Prozent als Basis. AC wird mit bis zu 11 kW geladen.Und wie heißt die Nutzfahrzeugvariante nun? Der Hersteller spricht, festhalten, vom "Renault 4 E-Tech elektrisch Advance", nennt das Modell aber auch "Renault 4 E-Tech elektrisch Van". Die merkwürdige Namensgebung überrascht umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Markenhistorie doch das schöne Wort "Fourgonnette" bereithält, das die Nutz-Variante des R4 ab Mitte der 1960er-Jahre fast drei Jahrzenhte lang kennzeichnete.Die Fahrzeuge werden von Qstomize im Ampere-Werk in der "ElectriCity" in Maubeuge umgebaut, wo auch der normale "Renault 4 E-Tech elektrisch" hergestellt wird. Qstomize ist eine langjährige Renault-Tochter, die sich auf die Anpassung und Umrüstung von Fahrzeugen für Privat- und Geschäftskunden spezialisiert hat, darunter leichte Nutzfahrzeuge, Pkw für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrschulautos, Polizeiautos und andere Spezialfahrzeuge.Der Preis für den R4 "E-Tech elektrisch" Advance/Van liegt mit 26.790 Euro (netto) rund 600 Euro unterhalb dem des entsprechenden Pkw-Modells.