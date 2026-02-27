nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 27.02.2026 46-kWh-Akku für bis zu 334 Kilometer Ford Courier Elektro: Mehr Reichweite Ford kündigt ein kleines Update für die elektrischen Modelle E-Tourneo Courier und E-Transit Courier an. Doch was die Kölner unter "großer Freiheit" verstehen, ist ein überschaubares Mehr an Reichweite. Ford Ford E-Tourneo Courier (Bild) und

E-Transit Courier bekommen etwas mehr Reichweite

Ab sofort liefert Ford seine beiden kleinen Vans respektive Transporter Tourneo Courier und Transit Courier mit einem größeren Akku aus. Die Kapazität wächst von 43 auf 46 kWh, die maximale Norm-Reichweite in beiden Fällen um mehr als zehn Prozent auf nun 320 bzw. 334 Kilometer – Werte, die Fords PR-Texter bereits unter "große Freiheit" subsumieren.



Auf die Ladezeiten hat die größere Batterie den Angaben zufolge keinen Einfluss. Zehn Minuten am Schnelllader entsprechen demnach 100 Kilometern, 10-80 Prozent dauert weniger als eine halbe Stunde.



Ebenfalls neu und serienmäßig ist ein schnelles 5G-Modem und entsprechend der bald kommenden Gesetzesvorgabe ein optimierter, mutmaßlich kamerabasierter Müdigkeitswarner.



Beide Modelle haben einen 136 PS starken Motor und basieren, anders als ihre Namen es suggerieren, auf der Plattform des Puma. Der Tourneo Courier ist ab 29.930 Euro zu haben, die Nfz-Variante Transit Courier ab 30.950 Euro, jeweils netto.