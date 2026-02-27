nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute
46-kWh-Akku für bis zu 334 Kilometer
Ford Courier Elektro: Mehr Reichweite
Auf die Ladezeiten hat die größere Batterie den Angaben zufolge keinen Einfluss. Zehn Minuten am Schnelllader entsprechen demnach 100 Kilometern, 10-80 Prozent dauert weniger als eine halbe Stunde.
Ebenfalls neu und serienmäßig ist ein schnelles 5G-Modem und entsprechend der bald kommenden Gesetzesvorgabe ein optimierter, mutmaßlich kamerabasierter Müdigkeitswarner.
Beide Modelle haben einen 136 PS starken Motor und basieren, anders als ihre Namen es suggerieren, auf der Plattform des Puma. Der Tourneo Courier ist ab 29.930 Euro zu haben, die Nfz-Variante Transit Courier ab 30.950 Euro, jeweils netto.