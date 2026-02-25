Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 25.02.2026 Austral, Espace und Rafale bekommen Qi2 und Gemini Renault: Kleine Updates für die großen Modelle Auch beim großen SUV-Trio von Renault steht der Modelljahreswechsel vor der Türe. In seinem Zuge angekündigt sind "umfassende Updates", die sich aber als teilweise merkwürdig erklärter Kleinkram herausstellen. Renault Renault Rafale, Austral und

Espace bekommen kleine Neuheiten

Renault stattet die nah beieinander positionierten Modelle Austral, Espace und Rafale mit einem kabellosen Handylader nach dem Standard Qi2 aus. In diesem Zusammenhang werden viele Merkwürdigkeiten und Halbwahrheiten dazu verlautbart, wenn Renault QI2 etwa mit MagSafe auf dem iPhone gleichsetzt, und behauptet, die meisten "Smartphones der neuen Generation", was auch immer das genau sein soll, nutzten bereits diese Magnetring-Technologie. Auch, dass Qi2 (inzwischen ist eigentlich 2.2 Standard) ein Handy-Aufladen in einer Stunde auf 50 Prozent ermöglichen wurde, ist eine merkwürdige Aussage.



Für die Nutzung der In-Car-Apps über das "Open R link"-Infotainmentsystem ist nun ein Datenpaket inklusive: Kunden erhalten drei Jahre lang (oder bis zum Ende ihres Fahrzeugleasingvertrags von Mobilize Financial Services) 2 GB kostenlose Daten pro Monat, um die von Google Play heruntergeladenen Apps zu nutzen. Das dürfte oft ausreichend sein, ist aber in Zeiten, wo man 30 GB für acht Euro im Monat bekommt, nicht weiter spannend.



Spannender ist der überfällige Umstieg von Google Assistent auf Google Gemini. Die wesentlich bessere AI-Funktionalität erhalten Kunden über ein Over-the-Air-Update.



Den bisherigen "Perso"-Modus ersetzt Renault bei den drei Modellen durch einen neuen "Smart"-Modus. Dieser wechselt je nach Fahrstil automatisch zwischen den verschiedenen "Multi-Sense"-Modi (Eco, Comfort und Sport). Die Modellpflege bei Austral und Espace komplettiert die neue Karosseriefarbe "Schiefer-Blau Satiniert", der Rafale erhält innen eine neue Polsteroption aus schwarz beschichtetem Textil mit genarbter Oberfläche (TEP).



In Kombination mit dem 200 PS starken Full-Hybrid kostet der Austral je nach Ausstattungslinie zwischen 39.450 und 44.350 Euro, der Espace beginnt bei 44.000 und endet bei 48.500 Euro, und beim Rafale betragen die Grundpreise 44.000 bis 58.000 Euro, letzterenfalls dann mit dem 300 PS starken Plug-in-System.