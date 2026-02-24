Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 24. Februar 2026
Verkehr & Reise
Insgesamt ruhige Verkehrslage erwartet
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27.02.-01.03.2026
Am kommenden Wochenende bleibt die Verkehrslage auf den deutschen Autobahnen vermutlich insgesamt entspannt. Dennoch kann
es regional zu Verzögerungen kommen, vor allem durch Ausflugsverkehr in die Wintersportgebiete der Alpen und Mittelgebirge.
Eine überwiegend ruhige Verkehrslage erwartet der ADAC für das bevorstehende Monatswechsel-Wochenende. Für etwas mehr Verkehr
sorgt der Ferienbeginn in Hamburg, während in Teilen der Niederlande, Frankreichs und Tschechiens gleichzeitig die Ferien enden.
Insgesamt bleibt das Reiseaufkommen jedoch moderat. Die größten Staurisiken bestehen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag
auf den Zufahrtsstraßen in die Wintersportregionen.
Auf den Fernstrecken sind Engpässe auf folgenden Abschnitten zu erwarten:
A1 Köln – Dortmund, Osnabrück – Bremen
A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
A3 Oberhausen – Köln
A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe
A5 Karlsruhe – Basel
A7 Ulm – Füssen/Reutte
A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
A9 Nürnberg – München
A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
A57 Krefeld – Köln
A93 Rosenheim – Kiefersfelden
A95 München – Garmisch-Partenkirchen
A96 München – Lindau
A99 Autobahnring München
Auch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrslage auf wichtigen Reiserouten angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der
Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn zu Verzögerungen. In der Schweiz muss insbesondere auf den Autobahnen A1, A2 und A3 sowie auf der
Gotthardroute mit stockendem Verkehr gerechnet werden. In Italien kommt es auf der Brenner-Route sowie auf wichtigen Zufahrtsstraßen zu
den Südtiroler Tälern immer wieder zu Behinderungen. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen weiterhin zu
Wartezeiten kommen.
Für Montag, den 2. März, ist an der Grenze zu Tirol eine Blockabfertigung geplant, wodurch es zu längeren Verzögerungen kommen kann.
Abfahrtssperren bei Stau bestehen in Tirol weiterhin an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und
19 Uhr im Raum Innsbruck.
Auch in Deutschland werden bei starkem Verkehr Ausweichverkehre eingeschränkt, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu,
der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn sowie den Bundesstraßen B2 und B23
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.