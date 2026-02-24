Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 24. Februar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Insgesamt ruhige Verkehrslage erwartet

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

Am kommenden Wochenende bleibt die Verkehrslage auf den deutschen Autobahnen vermutlich insgesamt entspannt. Dennoch kann es regional zu Verzögerungen kommen, vor allem durch Ausflugsverkehr in die Wintersportgebiete der Alpen und Mittelgebirge.

ANZEIGE
Eine überwiegend ruhige Verkehrslage erwartet der ADAC für das bevorstehende Monatswechsel-Wochenende. Für etwas mehr Verkehr sorgt der Ferienbeginn in Hamburg, während in Teilen der Niederlande, Frankreichs und Tschechiens gleichzeitig die Ferien enden. Insgesamt bleibt das Reiseaufkommen jedoch moderat. Die größten Staurisiken bestehen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf den Zufahrtsstraßen in die Wintersportregionen.

Auf den Fernstrecken sind Engpässe auf folgenden Abschnitten zu erwarten:
  • A1 Köln – Dortmund, Osnabrück – Bremen
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
  • A3 Oberhausen – Köln
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe
  • A5 Karlsruhe – Basel
  • A7 Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
  • A57 Krefeld – Köln
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A95 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
Auch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrslage auf wichtigen Reiserouten angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn zu Verzögerungen. In der Schweiz muss insbesondere auf den Autobahnen A1, A2 und A3 sowie auf der Gotthardroute mit stockendem Verkehr gerechnet werden. In Italien kommt es auf der Brenner-Route sowie auf wichtigen Zufahrtsstraßen zu den Südtiroler Tälern immer wieder zu Behinderungen. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen weiterhin zu Wartezeiten kommen.

Für Montag, den 2. März, ist an der Grenze zu Tirol eine Blockabfertigung geplant, wodurch es zu längeren Verzögerungen kommen kann. Abfahrtssperren bei Stau bestehen in Tirol weiterhin an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr im Raum Innsbruck.

Auch in Deutschland werden bei starkem Verkehr Ausweichverkehre eingeschränkt, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn sowie den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14018
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
ANZEIGE