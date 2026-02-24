Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 24.02.2026

Insgesamt ruhige Verkehrslage erwartet

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

Am kommenden Wochenende bleibt die Verkehrslage auf den deutschen Autobahnen vermutlich insgesamt entspannt. Dennoch kann es regional zu Verzögerungen kommen, vor allem durch Ausflugsverkehr in die Wintersportgebiete der Alpen und Mittelgebirge.