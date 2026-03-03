miscellanea Lesezeit ~ 1 Minute
Einbindung von Fahrzeugscheinen in i-kfz-App via QR-Code
Fahrzeugschein-App jetzt auch für Unternehmen nutzbar
ANZEIGE
Die neue Funktion ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistern und Fuhrparkbetreibern, auf einfache Weise digitale Fahrzeugscheine bei Neuzulassung in der App bereitzustellen – ohne dass Mitarbeiter Zugang zu eID-Daten benötigen. Dies erleichtert sowohl den Mehrfahrerbetrieb als auch interne Prozesse erheblich.
Die i-kfz-App hat nach den Worten von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder aktuell mehr als 1,5 Millionen Nutzern und sei damit "eine der erfolgreichsten digitalen Anwendungen in der Verwaltung Deutschlands". Die gleiche App soll künftig auch den Führerschein aufnehmen. Das Ministerium nennt insoweit Ende 2026 als voraussichtliches Startdatum.