miscellanea Lesezeit ~ 1 Minute 03.03.2026 Einbindung von Fahrzeugscheinen in i-kfz-App via QR-Code Fahrzeugschein-App jetzt auch für Unternehmen nutzbar Blöder Name, mäßige Optik, hohe Praxistauglichkeit: Die sog. i-kfz-App erfreut sich schon vier Monate nach ihrem Start großer Beliebtheit. Mit der nun entfallenen Beschränkung auf Privatnutzer dürfte diese noch weiter steigen.

War das Hinzufügen eines Fahrzeugscheins in der i-kfz-App bislang ausschließlich über die eID-Funktion des Personalausweises möglich, so zeigt sich dieser Prozess neuerdings deutlich erweitert: Der Fahrzeugschein lässt sich bei der digitalen Fahrzeugzulassung auch per QR-Code in die App übertragen. Der QR-Code wird automatisch am Ende eines digitalen Zulassungsprozesses über die entsprechenden i-Kfz-Portale generiert.



Die neue Funktion ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistern und Fuhrparkbetreibern, auf einfache Weise digitale Fahrzeugscheine bei Neuzulassung in der App bereitzustellen – ohne dass Mitarbeiter Zugang zu eID-Daten benötigen. Dies erleichtert sowohl den Mehrfahrerbetrieb als auch interne Prozesse erheblich.



Die i-kfz-App hat nach den Worten von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder aktuell mehr als 1,5 Millionen Nutzern und sei damit "eine der erfolgreichsten digitalen Anwendungen in der Verwaltung Deutschlands". Die gleiche App soll künftig auch den Führerschein aufnehmen. Das Ministerium nennt insoweit Ende 2026 als voraussichtliches Startdatum.