Behinderungen Richtung Wintersportgebiete / Abfahrtssperren im Süden
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 06.-08.03.2026
Autofahrer sollten bei der Reiseplanung berücksichtigen, dass mehrere Abfahrtssperren bei Stau eingerichtet sind, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Was für die Anwohner der umliegenden Orte ein Segen ist, mag für Betroffene im Stau wie ein Gefängnis wirken. Man kann natürlich trotzdem abfahren und möglicherweise auch eine Strafe vermeiden, doch von vorneherein eine Alternativroute zu wählen, mag für viele die bessere Alternative sein.
Insgesamt erwartet der ADAC Behinderungen auf folgenden Abschnitten:
- A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen
- A2 Oberhausen – Dortmund
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe, Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel, Frankfurt – Kassel
- A6 Mannheim – Heilbronn
- A7 Ulm – Füssen/Reutte, Fulda – Würzburg
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A81 Stuttgart – Singen
- A93 Rosenheim – Kiefersfelden
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München