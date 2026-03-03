Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 6. März 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Behinderungen Richtung Wintersportgebiete / Abfahrtssperren im Süden

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 06.-08.03.2026

Am ersten Märzwochenende nimmt die Staugefahr im Vergleich zur Vorwoche leicht zu. Im Süden sollten sich Autofahrer auf eine noch weitgehend unbekannte Regelung einstellen.

ANZEIGE
Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen zu den Wintersportregionen in den Alpen und Mittelgebirgen durch Ausflugs- und Urlauberverkehr besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag.

Autofahrer sollten bei der Reiseplanung berücksichtigen, dass mehrere Abfahrtssperren bei Stau eingerichtet sind, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Was für die Anwohner der umliegenden Orte ein Segen ist, mag für Betroffene im Stau wie ein Gefängnis wirken. Man kann natürlich trotzdem abfahren und möglicherweise auch eine Strafe vermeiden, doch von vorneherein eine Alternativroute zu wählen, mag für viele die bessere Alternative sein.

Insgesamt erwartet der ADAC Behinderungen auf folgenden Abschnitten:
  • A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen
  • A2 Oberhausen – Dortmund
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe, Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel, Frankfurt – Kassel
  • A6 Mannheim – Heilbronn
  • A7 Ulm – Füssen/Reutte, Fulda – Würzburg
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
  • A10 Berliner Ring
  • A81 Stuttgart – Singen
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A95 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
Auf wichtigen Reiserouten im benachbarten Ausland bleibt die Situation aufgrund von Bauarbeiten angespannt. In Österreich sind davon vor allem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. Auch in der Schweiz kommt es auf den Hauptachsen rund um Zürich, Basel und den Gotthard zu Verzögerungen. In Italien sind insbesondere die Brennerroute und das Straßennetz in den Tälern Südtirols staugefährdet. Aufgrund von Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14026
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
ANZEIGE