Software-Update für Android-Infotainmentsysteme ab Baujahr 2020
Volvo kündigt sein größtes OTA-Update an
Das Update richtet sich an Volvo-Modelle seit dem Baujahr 2020, die mit einem Infotainmentsystem auf Android-Basis ausgestattet sind. Es soll "mit der neuen Benutzererfahrung" das Leben hinter dem Steuer vereinfachen, wie der Autobauer sich ausdrückt. Das neue Layout umfasst den Angaben zufolge eine einfachere und besser sichtbare Navigation sowie eine modernere, aufgefrischte Darstellung. Volvo-Fahrer sollen so weniger Fingertipps benötigen, um zu den am häufigsten genutzten Funktionen zu gelangen.
Die größte Veränderung betrifft die Inhalte auf dem Bildschirm: Die gängigsten Apps und Bedienelemente wie Karten, Medien und Telefon werden nun direkt auf dem Startbildschirm angezeigt. Bei aktiver Navigation muss nicht mehr Google Maps verlassen werden, um auf "Medien" zuzugreifen und so die Musik zu ändern. Hinzu kommt eine neue Kontextleiste, die je nach Fahrsituation ihre Anzeige ändert und die zuletzt verwendeten Apps aufführt. Bei niedrigen Geschwindigkeiten erscheint zudem das Symbol für die Außenkameras.
Bei Plug-in-Modellen können Kunden über "Fahrmodi" auf dem Startbildschirm ganz einfach auf den "Pure"-Modus zugreifen und so den reinen Elektroantrieb aktivieren.
Das Update ist kostenlos. Es schafft aber für Volvo auch die Voraussetzungen, softwarebasierte Funktionen wie zum Beispiel den Spurführungsassistenten künftig nachträglich Over-the-Air zu verkaufen. Außerdem bereitet es die Fahrzeuge auf die Integration des dialogorientierten Google Gemini vor, das im Laufe dieses Frühjahrs für die gleichen Fahrzeuge verfügbar sein soll.