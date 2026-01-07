Elektro-Neuwagen für unter 12.000 Euro

Dacia: Mega-Rabatt auf den neuen Spring

Gerade erst hat Dacia den Spring wie berichtet aufgewertet. Wem das kleine Elektroauto zusagt, bekommt jetzt noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk in Form eines wirklich erwähnenswerten Rabatts.

Renault Bis Ende Februar 2026 mit 30 Prozent Rabatt: Dacia Spring

Rabatt kann man bei Dacia normalerweise so gut wie nicht verhandeln – weil die Autos eh schon so günstig kalkuliert sind und weil der Hersteller die Restwerte hoch halten will. Umso interessanter ist die Aktion, die die Renault-Tochter jetzt für den gerade aktualisierten Spring angekündigt hat.Demnach gewährt Dacia einen "Elektrobonus" in Höhe von 5.000 Euro. Damit kostet der Basis-Spring, der neuerdings 70 statt 45 PS leistet, ab gerade einmal 11.900 Euro. Als Neuwagen mit drei Jahren Garantie. Der Nachlass entspricht fast 30 Prozent. Das Angebot gilt nicht nur für Barkauf, sondern wird auch bei Finanzierungs- und Leasingverträgen berücksichtigt. Es gilt bis zum 28. Februar 2026, die Zulassung muss bis Ende Juni 2026 erfolgen.Damit ist der Spring das mit großem Abstand günstigste Auto und Elektroauto auf dem deutschen Markt. Alle Mitbewerber, ob Citroën ë-C3, Leapmotor T03 oder der neue Renault Twingo, kosten viele Tausender mehr.Mehr zum überarbeiteten Spring finden Sie unter dem nachfolgenden Link.