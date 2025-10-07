Facelift und neue Hybrid-Topmotorisierung

Dacia Sandero: Bestseller werden besser

Sie sind Europas Bestseller und sollenn es auch bleiben: Dacia Sandero und Sandero Stepway bekommen ein Update. Es gibt einen leicht modifizierten Look, zusätzliche Extras und einen neuen Topmotor, der nicht nur vier Zylinder aufweist, sondern erstmals auch eine Elektro-Hilfe – und den Sandero damit so stark und sparsam macht wie nie zuvor.

Dacia Facelift: Dacia Sandero und Sandero Stepway

fahren mit einigen Neuerungen in die zweite Lebenshälfte

Neues Front- und Lichtdesign

Aufgewertetes Interieur mit größerem Monitor

Neuer Vierzylinder-Hybridantrieb und neues DKG

Neue Extras, aber nicht für alle

Facelift auch für den Jogger

Preisgestaltung bleibt im Rahmen