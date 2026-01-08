Nutzfahrzeuge · Lesezeit ~ 1 Minute · 08.01.2026

Mehr Reichweite und optional Allradantrieb

VW optimiert den Elektro-Bus

Die 75-Jahre-Feierlichkeiten sind vorbei, jetzt muss der VW "Bus" wieder auf der Straße überzeugen. Zu diesem Zweck hat Volkswagen Nutzfahrzeuge den Elektro-Varianten zwei Neuheiten spendiert, die beide gefallen – auch wenn die eine die andere (optional) aushebeln dürfte.

Volkswagen Die elektrischen Versionen des VW Transporters und der Caravelle erhalten einen größeren Akku und optional Allradantrieb

ANZEIGE

Der VW Transporter und sein Personenbeförderungs-Ableger Caravelle fahren in der elektrischen Variante mit einer größeren Batterie ins neue Jahr. Zum Einsatz kommt jetzt ein Akku mit 70 kWh (netto) Kapazität anstelle der bisherigen 64er-Ausführung.Das ermöglicht bis zu 380 Kilometer Norm-Reichweite und damit rund 13 Prozent mehr als bisher. Gleichzeitig verkürzen sich die Ladezeiten dank einer optimierten Ladekurve spürbar: An einer 125-kW-DC-Ladesäule kann die Traktionsbatterie nun in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden – das sind etwa zehn Minuten oder 25 Prozent weniger als zuvor. Andersherum bedeutet das: Ein kurzer Ladestopp von zehn Minuten bringt rund 100 Kilometer zusätzliche Reichweite.Außerdem sind beide Modelle jetzt auch mit Allradantrieb bestellbar. Das "4Motion"-System kombiniert den bekannten Heckmotor mit einer zusätzlichen elektrischen Maschine an der Vorderachse. Das System wird in drei Leistungsstufen mit 136, 218 und 286 PS angeboten.Eine Reichweitenangabe für die Allradler ist VWN bisher schuldig geblieben. Ebenfalls liegen noch keine Verkaufspreise vor.