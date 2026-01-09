Unternehmen Lesezeit ~ 1 Minute 09.01.2026

Fast jeder zehnte BMW trägt das M-Label

BMW M meldet weiteres Rekordjahr

Am Anfang eines jeden Jahres melden Autobauer ihre Absatzzahlen, wobei sich oft genaues Lesen lohnt, sind doch bisweilen auch negative Umstände sprachlich positiv verpackt. Doch wenn jemand jahrelang immer wieder neue Rekorde schreibt, soll das nicht unerwähnt bleiben. So wie hinsichtlich BMW M.

BMW Auch dank der neuen M5-Modelle mit ihren 727 PS konnte BMW M das 14. Rekordjahr in Folge erreichen

BMW meldet das 14. Rekordjahr in Folge für die Tochter BMW M GmbH. Mit 213.457 Fahrzeugen wurde das Vorjahresergebnis (206.582 Fahrzeuge) um nochmals drei Prozent übertroffen. Damit war 2025 fast jeder zehnte verkaufte BMW ein Modell von BMW M – auch das ein neuer Rekordwert.Als Wachstumstreiber bezeichnen die Münchner dabei die neuen M5-Modelle, die mit ihrer Kombination aus Achtender-Verbrenner und Plug-in-Hybrid-Technik auf nicht weniger als 727 PS Systemleistung und 1.000 Newtonmeter Drehmoment kommen und ab rund 145.000 Euro kosten. Meistverkauftes M-Modell indes war der X3 M50 mit "nur" 398 PS, der ein 85.000-Euro-Preisschild trägt. Damit platziert er sich vor dem BMW i4, der als M60 Gran Coupé xDrive ab 73.000 Euro satte 601 Elektro-PS bietet.Besonders beliebt sind M-Fahrzeuge in der Schweiz mit einem Anteil von fast 25 Prozent. "Fahrzeuge der BMW M GmbH führen das Wettbewerbsfeld in den wichtigen Märkten deutlich an", erklärt BMW. Zum siebten Mal in Folge habe man sich vor allen Wettbewerbern positioniert. Das Gros der Ms ging mit mehr als 72.000 Einheiten an US-Kunden, das größte Wachstum meldet der Autobauer in China.BMW unterscheidet in "High-Performance-" und "Performance"-Fahrzeuge. Im Angebot sind Plug-in-Modelle ebenso wie reine Benziner, Mild-Hybride, Diesel und Stromer – als Limousine, Kombi, Coupé, SUV, SUV-Coupé, Hatchback, Cabrio und (noch) Roadster. Diese wohl einzigartige Angebotsvielfalt trägt zum Verkaufserfolg natürlich bei.