Mercedes: 500 E-Busse für Belgien

MAN hat diese Woche von einem Rahmenvertrag über 5.000 Busse berichtet, nun zieht Daimler Truck nach – mit allerdings nur einem Zehntel davon, dafür alle elektrisch.

Daimler Truck Daimler Buses liefert bis zu 500 Elektro-Busse an einen großen belgischen Verkehrsbetrieb

Daimler Buses hat einen Rahmenvertrag über 500 Busse abgeschlossen. Vertragspartner ist der flämische Verkehrsdienstleister De Lijn mit Sitz im belgischen Mechelen. Alle Busse werden vollelektrische Modelle sein, weil De Lijn bis spätestens 2035 vollständig lokal emmissionsfrei unterwegs sein will. Den Investitionswert beziffert De Lijn auf bis zu 303 Millionen Euro entsprechend 606.000 Euro pro Bus. Die ersten 80 Exemplare des Mercedes-Benz eCitaro sind bereits fix bestellt und sollen Anfang 2027 ausgeliefert werden.Gleichzeitig hat De Lijn 268 E-Busse beim chinesischen Anbieter BYD bestellt, womit ein entsprechender Rahmenvertrag von 2023 voll ausgeschöpft wurde. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen 290 Busse bei BYD, Iveco und VDL geordert. Möglich wurde die Bestellungen dank einer 400-Millionen-Euro-Unterstützung der belgischen Regierung. 2024 waren rund 300 E-Busse bei Irizar (Spanien) und MAN in Auftrag gegeben worden.Zur Ausstattung aller neuen Busse gehören ein belüfteter Fahrersitz, USB-Buchsen, eine elektrische Laderampe, Kamera-Außenspiegel und Bildschirme mit Echtzeit-Fahrgastinformationen.Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, so der vollständige Unternehmensname, zählt zu den größten öffentlichen Verkehrsbetrieben in Belgien und befördert jährlich mehr als 400 Millionen Fahrgäste. Zum eigenen Fahrzeugbestand gehören laut Daimler Truck rund 2.200 Busse und 400 Straßenbahnen. Das öffentliche Unternehmen wurde 1991 gegründet und beschäftigt heute über 8.000 Mitarbeiter.