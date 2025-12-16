Verkehrsarme Feiertage und lebhafte Tage dazwischen

ADAC-Stauprognose für die Weihnachtsferien 2025/2026

Auch wenn die Weihnachtsferien traditionell zu den stauarmen Zeiten des Jahres zählen, müssen sich Reisende an manchen Tagen doch auf Behinderungen einstellen. Dies betrifft sowohl regionale Bereiche als auch die Fernstrecken.

ANZEIGE

A1 Köln – Lübeck

A2 Oberhausen – Magdeburg

A3 Frankfurt – Arnheim

A4 Aachen – Olpe

A5 Karlsruhe – Basel

A6 Heilbronn – Nürnberg

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A7 Hamburg – Füssen/Reutte

A9 München – Berlin

A10 Berliner Ring

A81 Singen – Stuttgart

A99 Autobahnring München

Autofahrer erwartet zu Beginn der Weihnachtsferien am Freitag und Samstag (19. und 20. Dezember) eine angespannte Situation auf den Straßen. Der Reiseverkehr setzt am Freitagnachmittag ein, erreicht am Samstag seinen Höhepunkt und dürfte erst zum Wochenbeginn wieder abflauen.Noch bis Dienstag sorgt der vorweihnachtliche Einkaufsverkehr in den Innenstädten für volle Parkhäuser und Verkehrsbehinderungen. In vielen Städten sind aufgrund von Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen Straßen gesperrt. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr muss rund um die Städte mit volleren Straßen gerechnet werden, wenn die Menschen ihre Weihnachtsgeschenke umtauschen respektive ihre Geschenkgutscheine einlösen wollen.An Heilig Abend selbst und am ersten Weihnachtstag sind die Straßen dann weitgehend leer. Gleiches gilt für Silvester und Neujahr. Wer kann, sollte das Auto hier sowieso stehen lassen, um Böllerwerfern und (rest-)alkoholisierten Fahrern aus dem Weg zu gehen.Am 27. und 28. Dezember verlagert sich das Hauptgeschehen auf die Routen in die Wintersportgebiete, insbesondere in Richtung der Alpen, da viele erst nach Weihnachten in den Skiurlaub starten. Auch am 2. und 6. Januar ist auf den Rückreiserouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.Besonders belastet sind zum Ferienauftakt laut ADAC folgende Autobahnen:Auch in den Nachbarländern sind vor Weihnachten und am ersten Januarwochenende die meisten Engpässe zu erwarten. Besonders stark ausgelastet sind naturgemäß die Fernstraßen und Routen zu und von den Wintersportzentren. Betroffen sind in Österreich vor allem die Tauern- (A10), Inntal- (A12) und Brennerautobahn (A13). In der Schweiz wird es auf der Gotthard-Route, der A1 Bern–Zürich und der A3 Basel–Chur eng, in Italien auf der Brennerroute (A22) bis Bozen. Bei der Einreise nach Deutschland müssen sich Reisende zudem auf Verzögerungen durch Grenzkontrollen einstellen.Im Winter ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen.