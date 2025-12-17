Andreas Zürnstein kommt von Audi

Hyundai Deutschland mit neuem Chef

Hyundai Deutschland startet mit einem neuen Chef ins neue Jahr. Der kommt von Audi. Der noch amtierende Geschäftsführer geht nach sieben Jahren mit einem leisen Danke.

Hyundai Motor Deutschland hat Andreas Zürnstein mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen President & CEO ernannt. In seiner neuen Funktion wird er Hyundais Deutschland-Geschäft leiten, zusätzlich wird Zürnstein auch die Verantwortung als President & CEO für Genesis Motor Deutschland übernehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liege auf der Förderung eines nachhaltigen Wachstums und der weiteren Stärkung der Marktposition, heißt es seitens des Unternehmens.Zürnstein hatte in den letzten zehn Jahren verschiedene Führungspositionen auf globaler Ebene inne, darunter leitende Funktionen bei Audi und FAW-Volkswagen. Zuletzt war er als Senior Director Direct & Digital Sales bei Audi in Deutschland tätig. Auslandserfahrung sammelte er in den USA, China, Indien und Kanada."Andreas Zürnstein bringt eine starke Kombination aus internationaler Erfahrung, kommerzieller Expertise und einem Fokus auf kundenorientierte Entwicklung in das deutsche Geschäft ein", sagt Xavier Martinet, President & CEO von Hyundai Motor Europe laut Mitteilung. Der noch amtierende Geschäftsführer Ulrich Mechau bekam von Martinet nur einen simplen Dank für "seinen Beitrag zum Unternehmen in den letzten sieben Jahren".