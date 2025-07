Jens Eberth kommt von Genesis

Neuer Marketingchef bei Hyundai Deutschland

Hyundai Deutschland hat einen neuen Marketing-Chef. Er kommt von der Luxus-Tochter, die jetzt seine Vorgängerin leitet.

Jens Eberth übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Director Marketing bei Hyundai Motor Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Christina Herzog an, die kürzlich zur Genesis Brand Direktorin in Deutschland ernannt wurde (Autokiste berichtete).In seiner neuen Funktion verantwortet Eberth die Bereiche "Marketingkommunikation & Handelsmarketing", "Brand Experience", "Produktmanagement" sowie "Customer Experience". Eberth berichtet an Hyundai-Deutschland-Chef Ulrich Mechau.Zuletzt war Eberth interimsweise Geschäftsführer der inzwischen aufgelösten Genesis Motor Deutschland GmbH, zuvor leitete er dort seit Juni 2022 das Marketing. Bevor er auf die Hersteller-Seite wechselte, betreute Eberth verschiedene Autobauer sowie andere Industrieunternehmen als Kunden für unterschiedliche Agenturen.