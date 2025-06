Chinho Hwang folgt auf Jong Kook Lee

Kia Deutschland mit neuem Chef

Kia Deutschland hat einen neuen Chef. Der gebürtige Koreaner kennt das Unternehmen und die europäischen Umstände von früheren Stationen.

Kia Chinho Hwang ist neuer Chef von Kia Deutschland in Frankfurt/Main

Chinho Hwang ist neuer Präsident und Geschäftsführer (CEO) von Kia Deutschland. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Jong Kook Lee an, der nach vier Jahren an der Spitze der deutschen Landesgesellschaft neue Aufgaben in der Zentrale des südkoreanischen Herstellers übernehmen wird.Hwang bildet zusammen mit Geschäftsführer Thomas Djuren (COO) und Jungseol Lee (CFO) das Führungsteam der Marke mit Deutschlandsitz in Frankfurt am Main.Hwang startete seine Laufbahn bei Kia im Jahr 2002 am Hauptsitz des Unternehmens in Seoul und war bis 2012 in verschiedenen Funktionen – sowohl bei Kia als auch bei dessen Mutterkonzern Hyundai Motor Group – für Produkt- und Geschäftsplanung in internationalen Märkten zuständig. 2012 wechselte er in Kias Europazentrale, die ebenfalls in Frankfurt beheimatet ist, und bekleidete dort bis 2017 die Position des Vertriebskoordinators.Anschließend übernahm er in Seoul die Leitung des für West­europa zuständigen Teams, bevor er ab 2019 als Präsident von Kia Polska wieder nach Europa kam. 2024 kehrte er erneut in die Unternehmenszentrale in Korea zurück, wo er vor seinem jetzigen Wechsel zu Kia Deutschland zuletzt als Vice President der Global Business Planning Group fungierte.