Xavier Chardon folgt auf Thierry Koskas

Citroëns neuer Chef kommt von VW

Citroen hat viele neue Modelle, aber auch mit sinkenden Marktanteilen zu kämpfen. Ein neuer Chef soll dem entgegenwirken. Der kennt die Marke gut, hat aber zuletzt für die Konkurrenz gearbeitet.

Stellantis Xavier Chardon wird neuer Chef von Citroën

Xavier Chardon wird ab Juni 2025 neuer CEO von Citroën. In dieser Funktion wird er an Jean-Philippe Imparato, COO von Stellantis für die Region Enlarged Europe, berichten.Chardon war fast 20 Jahre für die Marke tätig, war aber 2021 zum Volkswagen-Konzern als Chef dessen Frankreich-Geschäfts gewechselt. Er soll nun laut Mitteilung "auf den jüngsten Erfolgen von Citroën aufbauen und die Transformation der Marke in einer sich schnell verändernden Automobillandschaft beschleunigen". Tatsächlich hat der Autobauer derzeit trotz vieler neuer oder überarbeiteter Modelle mit einem sinkenden Marktanteil in Europa zu kämpfen.Zuletzt waren es noch 2,7 Prozent, obschon der nun scheidende Chef Thierry Koskas derer fünf als Ziel ausgegeben hatte. Imparato lässt sich mit einem knappen Dank an Koskas zitieren, der den Konzern offenbar verlässt.