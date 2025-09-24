Zahl der Unfälle und Verunglückten sinken leicht

Unfallstatistik August 2025: Endlich besser

Die Unfallstatistik für August weist endlich eine positive Tendenz auf. Alle drei Kennzahlen sind gesunken – aber alle drei auch nur leicht.

DVR Im August 2025 sind die Unfall-, Verletzten- und Getöteten-Zahlen leicht gesunken

Grundsätze der Unfallstatistik

Im August sind in Deutschland rund 198.800 Stzraßenverkhrsunfälle polizielich aufgenommen worden, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um drei Prozent. Wie das Statristische Bundesamt heute in Wiesbaden weiter mitteilte, wurden dabei 35.300 Menschen verletzt und 280 getötet. Dies bedeutet ein Minus von 800 Verletzten (zwei Prozent) und 14 Verkehrstoten (4,8 Prozent).In den ersten acht Monaten des Jahres erfasste die Polizei insgesamt 1,6 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Dies entspricht einem Rückgang um etwa zwei Prozent. Diese Entwicklung basiert ausschließlich auf dem Rückgang der reinen Sachschaden-Crashs, während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden mit 198.000 auf dem Vorjahresniveau lag. Dabei kamen 1.873 Menschen ums Leben. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Personen oder 0,3 Prozent nur minimal gesunken, im Vergleich zur Halbajhresbilanz (+25 Personen) aber deutlicher. Die Zahl der Verletzten blieb mit 246.000 Menschen nahezu unverändert.Bezogen auf die Verkehrstoten in den ersten acht Monaten erreichten wie üblich Berlin und Hamburg gute Werte sowohl in absoluten Zahlen als auch in der Tendenz gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für Bremen liegen ausnahmsweise keine Zahlen vor. Die meisten Menschen kamen auf den Straßen der bevölkerungsreichsten Bundesländer NRW, Bayern und Baden-Württemberg sowie in Niedersachsen ums Leben. Die größten Zuwächse gab es in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die beste Tendenz eines Flächenlandes erreichtze Sachsen-Anhalt. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist das Risiko eines tödlichen Unfalls statistisch gesehen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich am höchsten, gefolgt von Brandenburg und Niedersachsen.Zu beachten ist, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt, die auf den von den Polizeibehörden tatsächlich gemeldeten Fällen und einer statistisch hochgerechneten Zahl an Nachmeldungen und Nachstreichungen basiert, so dass die oben genannten Zahlen nicht mit den etwa im Vorjahr für den gleichen Monat gemeldeten Werten vergleichbar sind; auch die errechnete Tendenz kann abweichen, da diese bei den Vorjahreszahlen die endgültige Höhe berücksichtigt. Nachträgliche Korrekturen nach unten gibt es ebenfalls, etwa weil sich herausstellt, dass der Unfall nicht auf einer öffentlichen Straße passierte oder der Beteiligte z.B. durch einen Herzinfarkt bereits kurz vor dem Crash gestorben war.Die Statistik erfasst all jene Opfer, die bei Unfällen auf Deutschlands öffentlichen Straßen verunglückt sind, unabhängig von ihrer Nationalität. Deutsche Staatsbürger, die im Ausland ums Leben kamen, werden nicht erfasst. Verletzte, die innerhalb von dreißig Tagen nach dem Unfall an dessen Folgen sterben, werden als Verkehrstote registriert, nicht jedoch Suizid-Fälle.