VW: Sondermodell von Multivan und ID.Buzz

Der VW-Bus hat dieses Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert. VW subsumiert unter der landläufigen Bezeichnung "Bulli" inzwischen auch die beiden anderen Nutzfahrzeug-Baureihen. Und bringt davon zum Abschluss des Jubiläumsjahrs je ein limitiertes Sondermodell.

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) kündigt eine 75-Jahre-Edition für Multivan und ID.BUzz an. Beide Modelle basieren auf der jeweiligen Langversion und sind in der klassischen Bi-Color-Kombination "Candy-Weiß" / "Starlight Blue Metallic" lackiert.Zur Ausstattung beider Modelle gehören Anhängerkupplung, abgedunkelte Scheiben im Fond, beheizbares Multifunktionslenkrad, Navigationssystem "Discover Pro", Drei-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera, "Travel Assist" und eine Umfeldbeleuchtung mit Logo-Projektion.Der Multivan wird vom bekannten 150-PS-TDI motorisiert und setzt auf Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb. Er steht auf 19-Zoll-Rädern "Halmstad" mit schwarzem Innenstern, glanzgedrehten Oberflächen und 245er-Reifen. Zur Ausstattung gehören Matrix-Licht, Sitzheizung vorne, Pedalerie in Alu-Optik und das "Digital Cockpit Pro". Auch Bi-Color-Sitze, der Multifunktionstisch und die Vis-a-vis-Sitzanlage sind Standard.Der ID.Buzz bezieht seine Kraft aus dem 286-PS-Topmotor respektive der großen 86-kWh-Batterie, steht auf 20-Zoll-Rädern mit Mischbereifung (235 vorne, 265 hinten) und verfügt über Wärmepumpe, beheizbare Frontscheibe, Alarmanlage und den Sprachassistenten "IDA" mit ChatGPT-Integration.Auf welcher Ausstattungsvariante die Sondermodelle basieren, lässt VWN offen. Beide stammen aus Hannoveraner Fertigung und bieten einen Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Dessen Höhe beziffert VW auf 3.869 Euro beim Multivan und 5.344 Euro beim ID.Buzz. Die Grundpreise sind dennoch hoch: Bei 77.064 bzw. 75.169 Euro geht es los.Wer es sich trotzdem leisten kann und will, sollte sich beeilen: Der Verkauf startet "zeitnah", heißt es, und: "Insgesamt 500 Exemplare der beiden Modelle werden für den deutschen Markt entstehen". Was das genau bedeutet, ist sprachlich unklar, aber letztlich auch egal: Wer nicht sehr "zeitnah" beim Händler sitzt, wird leer ausgehen.Weder der aus der Pkw-Welt abgeleitete aktuelle Multivan noch der ID.Buzz haben grundsätzlich etwas zu tun mit dem Bulli, wie er 1950 als T1 erschien. VWN bezeichnet inzwischen aber sowohl die aktuelle Transporter-/Caravelle-Baureihe, die erstmals in der T-Geschichte von Ford stammt, als auch den Multivan und den ID.Buzz (nicht aber den Crafter) als "Bullis".