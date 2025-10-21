Erweiterung des Werks in Wrzesnia
VWN baut Fertigung in Polen aus
Volkswagen Nutzfahrzeuge baut seine Produktion in Polen weiter aus. Geplant ist, den Nachfolger des
elektrischen Crafter dort zu bauen.
Volkswagen
VW erweitert das
Nutzfahrzeug-Werk im polnischen Września
Mit einer Erweiterung des Werks in Września bereitet sich Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) auf die künftige
Fertigung der nächsten Generation des vollelektrischen Crafter vor, von der sich VWN offenbar einen
deutlich größeren Absatz verspricht als vom aktuellen Modell.
Die Produktionsstätte wurde erst 2016 gegründet und erstreckt sich über 220 Hektar. Gebaut werden sollen eine
Karosseriebauhalle und ein Batterielager. Angaben zur Höhe der Investitionen machen die Hannoveraner nicht.
Die Grundsteinlegung soll noch dieses Jahr erfolgen, für 2027 ist die Fertigstellung geplant.
Das Werk in Września gehört zu Volkswagen Volkswagen Poznań, wo seit über 30 Jahren Nutzfahrzeuge in Wielkopolska
produziert werden. ZUm Portfolio gehören aktuell Caddy sowie Crafter und sein Schwestermodell MAN TGE. Zusammen
werden dort den Angaben zufolge rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt. In Hannover arbeiten für VWN demnach noch
etwa 12.000 Menschen.