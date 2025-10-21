Erweiterung des Werks in Wrzesnia

VWN baut Fertigung in Polen aus

Volkswagen Nutzfahrzeuge baut seine Produktion in Polen weiter aus. Geplant ist, den Nachfolger des elektrischen Crafter dort zu bauen.

Volkswagen VW erweitert das Nutzfahrzeug-Werk im polnischen Września

Mit einer Erweiterung des Werks in Września bereitet sich Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) auf die künftige Fertigung der nächsten Generation des vollelektrischen Crafter vor, von der sich VWN offenbar einen deutlich größeren Absatz verspricht als vom aktuellen Modell.Die Produktionsstätte wurde erst 2016 gegründet und erstreckt sich über 220 Hektar. Gebaut werden sollen eine Karosseriebauhalle und ein Batterielager. Angaben zur Höhe der Investitionen machen die Hannoveraner nicht. Die Grundsteinlegung soll noch dieses Jahr erfolgen, für 2027 ist die Fertigstellung geplant.Das Werk in Września gehört zu Volkswagen Volkswagen Poznań, wo seit über 30 Jahren Nutzfahrzeuge in Wielkopolska produziert werden. ZUm Portfolio gehören aktuell Caddy sowie Crafter und sein Schwestermodell MAN TGE. Zusammen werden dort den Angaben zufolge rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt. In Hannover arbeiten für VWN demnach noch etwa 12.000 Menschen.