Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 21. Oktober 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Erweiterung des Werks in Wrzesnia

VWN baut Fertigung in Polen aus

Volkswagen Nutzfahrzeuge baut seine Produktion in Polen weiter aus. Geplant ist, den Nachfolger des elektrischen Crafter dort zu bauen.
VWN baut Fertigung in Polen aus
Volkswagen
VW erweitert das
Nutzfahrzeug-Werk im polnischen Września
ANZEIGE
Mit einer Erweiterung des Werks in Września bereitet sich Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) auf die künftige Fertigung der nächsten Generation des vollelektrischen Crafter vor, von der sich VWN offenbar einen deutlich größeren Absatz verspricht als vom aktuellen Modell.

Die Produktionsstätte wurde erst 2016 gegründet und erstreckt sich über 220 Hektar. Gebaut werden sollen eine Karosseriebauhalle und ein Batterielager. Angaben zur Höhe der Investitionen machen die Hannoveraner nicht. Die Grundsteinlegung soll noch dieses Jahr erfolgen, für 2027 ist die Fertigstellung geplant.

Das Werk in Września gehört zu Volkswagen Volkswagen Poznań, wo seit über 30 Jahren Nutzfahrzeuge in Wielkopolska produziert werden. ZUm Portfolio gehören aktuell Caddy sowie Crafter und sein Schwestermodell MAN TGE. Zusammen werden dort den Angaben zufolge rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt. In Hannover arbeiten für VWN demnach noch etwa 12.000 Menschen.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13923
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
VWN: Neue Transporter-Varianten und Mega-Rabatte Amazon kauft 5.000 E-Transporter bei Mercedes Übersicht Nutzfahrzeuge
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Volkswagen Nutzfahrzeuge



Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.10.2025 VWN baut Fertigung in Polen aus Cupra feiert die erste Million Mercedes bringt Öl für Old- und Youngtimer Opel Grandland Electric kommt mit großer Batterie Škoda Fabia 130: Sondermodell mit Sonderleistung
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE