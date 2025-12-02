»Performance Line« für DS 3, DS N°4 und DS 7

DS bringt Sondermodell-Serie

Nachdem DS zuletzt aufgrund unklarer Zukunftsperspektiven in den Nachrichten war, gibt es jetzt Modellneuheiten. Allerdings handelt es sich nur um eine Sondermodell-Edition, die zwar golden glänzt, aber an sich nicht außergewöhnlich wertvoll ist.

Stellantis DS bringt "Performance Line"- Sondermodelle für alle Baureihen unterhalb des Topmodells

DS bringt eine limitierte Sondermodell-Serie für die DS-Baureihen DS 3, DS N°4 und DS 7 zu den Händlern. Benannt nach der Rennabteilung von DS Automobiles, soll die "Performace Line" den "starken Auftritt der Marke in der Welt des Motorsports mit Pariser Eleganz und ausgeprägtem Komfort" verbinden, so der Hersteller.Alle Modelle basieren auf der Basisversion "Pallas" und geben sich äußerlich an goldfarbenen Akzenten etwa an Außenspiegelabdeckungen und Radkappen und spezifischen Logos zu erkennen. Leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Fensterrahmen sind hingegen in Schwarz gehalten. Im Interieur bestimmt schwarzes Alcantara die Atmosphäre.Alle Modelle erhalten außerdem zusätzliche Ausstattungsumfänge. Beim DS N°4 sind dies u.a. eine elektrische Verstellung und Massagefunktion für die vorderen Sitze, 19-Zoll-Räder, Alu-Pedalerie und Schallschutzglas an Windschutz- und Heckscheibe. Der DS 7 Performance Line kommt u.a. mit 360-Grad-Kamerasystem, elektrischer Heckklappe und Smartphone-Ladeschale - alles Dinge, die man in dieser Klasse sowieso erwartet.Während DS erklärt, die neue Sondermodell-Serie sei eine "Verbeugung" vor der eigenen Strategie, das Engagement in der Formel E für Know-How-Transfer in die Serienfahrzeuge zu nutzen, ist der DS 7 Performnace Line nur als Diesel erhältlich. Die anderen beiden gibt es immerhin als Hybrid, Plug-in-Hybrid (nur N°4) und als reinen Stromer.Ob die neue Serie mit Preisvorteilen für die Kunden verbunden ist, lassen die Franzosen offen. Der DS 3 kostet als "Performance Line" ab 33.890 (Hybrid, 1560 PS) bzw. ab 42.080 Euro (Elektro, 156 PS), der N°4 steht mit 40.1450 (Hybrid, 150 PS) und 47.400 Euro (PHEV mit 225 PS oder Elektro mit 213 PS) in der Liste, und für den "Siebener" mit 130 PS schwachem Diesel möchte DS zumindest offiziell gerne mindestens 49.710 Euro haben.