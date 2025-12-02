Saisonale Behinderungen vor allem in den Ballungsräumen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 05.-07.12.2025

Zum zweiten Adventswochenende müssen sich Autofahrer laut ADAC auf ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen einstellen.

A1 Köln – Lübeck

A2 Oberhausen – Hannover

A3 Linz – Oberhausen

A4 Aachen – Görlitz

A5 Heidelberg – Kassel

A6 Nürnberg – Heilbronn

A7 Würzburg – Fulda

A8 Salzburg – Karlsruhe

A10 Berliner Ring – Dreieck Potsdam

A12 Frankfurt (Oder) – Berlin

A81 Singen – Stuttgart

Obwohl weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, müssen sich Autofahrer auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zahlreiche Verzögerungen am kommenden Wochenende einstellen. Speziell in den Innenstädten muss saisonbedingt mit Straßensperrungen, wenigen Parkmöglichkeiten sowie erhöhtem Anreise- und Einkaufsverkehr gerechnet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die umliegenden Autobahnen in den Ballungsräumen.Auf den Fernstrecken gibt es ebenfalls Behinderungen. Dies gilt vor allem für folgende Abschnitte:Auch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrssituation angespannt. In Österreich führen Bauarbeiten weiterhin für Verzögerungen auf der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12) sowie der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und Brenner. Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee. Mehrere Alpenpässe sind bereits für den Winter gesperrt.