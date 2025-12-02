Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Saisonale Behinderungen vor allem in den Ballungsräumen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 05.-07.12.2025

Zum zweiten Adventswochenende müssen sich Autofahrer laut ADAC auf ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen einstellen.
Obwohl weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, müssen sich Autofahrer auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zahlreiche Verzögerungen am kommenden Wochenende einstellen. Speziell in den Innenstädten muss saisonbedingt mit Straßensperrungen, wenigen Parkmöglichkeiten sowie erhöhtem Anreise- und Einkaufsverkehr gerechnet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die umliegenden Autobahnen in den Ballungsräumen.

Auf den Fernstrecken gibt es ebenfalls Behinderungen. Dies gilt vor allem für folgende Abschnitte:
  • A1 Köln – Lübeck
  • A2 Oberhausen – Hannover
  • A3 Linz – Oberhausen
  • A4 Aachen – Görlitz
  • A5 Heidelberg – Kassel
  • A6 Nürnberg – Heilbronn
  • A7 Würzburg – Fulda
  • A8 Salzburg – Karlsruhe
  • A10 Berliner Ring – Dreieck Potsdam
  • A12 Frankfurt (Oder) – Berlin
  • A81 Singen – Stuttgart
Auch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrssituation angespannt. In Österreich führen Bauarbeiten weiterhin für Verzögerungen auf der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12) sowie der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und Brenner. Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich.

Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee. Mehrere Alpenpässe sind bereits für den Winter gesperrt.
date    —  # 13948
Hanno S. Ritter
