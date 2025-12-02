2,2-Liter-Aggregat mit 150 PS

Toyota Proace mit neuem Diesel

Toyota stattet die Proace-Baureihe mit einem neuen Dieselmotor aus. Es gibt ein Mehr an Hubraum, aber auch ein Weniger an Leistung.

Toyota Der Toyota Proace erhält einen neuen 2,2-Liter-Diesel

Im Zuge der ab Anfang 2026 obligatorischen Abgasnorm "Euro 6e-bis" hat Toyota das Motorenprogramm des Proace und seines Pkw-Ablegers Proace Verso angepasst. Es handelt sich um ein 2,2-Liter-Aggregat mit 150 PS und manuellem Schaltgetriebe oder optional 8-Gang-Wandlerautomatik. Das Drehmoment beträgt 370 Newtonmeter bei 1.500 Touren.Der neue Motor ersetzt den bisherigen, 177 PS starken Zweiliter-Diesel mit 400 Nm bei 2.000/min., den es nur mit Automatik gab. Laut Toyota haben sich die Verbrauchswerte (getriebeabhängig 6,7-7,2 Liter kombiniert) und damit auch die CO2-Emissionen verbessert; konkretisieren lässt sich das von uns mangels alter Daten aber nicht.Beim Transporter steht nach wie vor auch der 1,5-Liter-Motor mit 120 PS zur Wahl, der nun ebenfalls die neue Abgasvorschrift erfüllt. Er kostet ab 36.910 Euro (brutto, L1-Länge), der neue Motor ist ab 40.870 Euro (brutto, L2-Länge) zu haben. Das Topmodell mit Doppelkabine und höchster Ausstattungslinie "Select" steht mit 53.330 Euro in der Liste. Die Elektro-Varianten mit je 136 PS und 50- oder 75-kWh-Akku sind weiterhin verfügbar, ihre Preise liegen zwischen 44.500 und 59.500 Euro.Der Proace Verso kostet zwischen 36.825 (Diesel, Schaltgetriebe, L1) und 67.630 Euro (Elektro, "Lounge" 6-Sitzer).