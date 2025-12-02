Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 2. Dezember 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
2,2-Liter-Aggregat mit 150 PS

Toyota Proace mit neuem Diesel

Toyota stattet die Proace-Baureihe mit einem neuen Dieselmotor aus. Es gibt ein Mehr an Hubraum, aber auch ein Weniger an Leistung.
Toyota Proace mit neuem Diesel
Toyota
Der Toyota Proace erhält
einen neuen 2,2-Liter-Diesel
ANZEIGE
Im Zuge der ab Anfang 2026 obligatorischen Abgasnorm "Euro 6e-bis" hat Toyota das Motorenprogramm des Proace und seines Pkw-Ablegers Proace Verso angepasst. Es handelt sich um ein 2,2-Liter-Aggregat mit 150 PS und manuellem Schaltgetriebe oder optional 8-Gang-Wandlerautomatik. Das Drehmoment beträgt 370 Newtonmeter bei 1.500 Touren.

Der neue Motor ersetzt den bisherigen, 177 PS starken Zweiliter-Diesel mit 400 Nm bei 2.000/min., den es nur mit Automatik gab. Laut Toyota haben sich die Verbrauchswerte (getriebeabhängig 6,7-7,2 Liter kombiniert) und damit auch die CO2-Emissionen verbessert; konkretisieren lässt sich das von uns mangels alter Daten aber nicht.

Beim Transporter steht nach wie vor auch der 1,5-Liter-Motor mit 120 PS zur Wahl, der nun ebenfalls die neue Abgasvorschrift erfüllt. Er kostet ab 36.910 Euro (brutto, L1-Länge), der neue Motor ist ab 40.870 Euro (brutto, L2-Länge) zu haben. Das Topmodell mit Doppelkabine und höchster Ausstattungslinie "Select" steht mit 53.330 Euro in der Liste. Die Elektro-Varianten mit je 136 PS und 50- oder 75-kWh-Akku sind weiterhin verfügbar, ihre Preise liegen zwischen 44.500 und 59.500 Euro.

Der Proace Verso kostet zwischen 36.825 (Diesel, Schaltgetriebe, L1) und 67.630 Euro (Elektro, "Lounge" 6-Sitzer).
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13946
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
VWN baut Fertigung in Polen aus Amazon kauft 5.000 E-Transporter bei Mercedes Übersicht Nutzfahrzeuge
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Toyota



Die neuesten Meldungen
Toyota Proace mit neuem Diesel Unfallstatistik September 2025: Warten auf Besserung Suzuki mit neuem Slogan Opel Astra erhält neues Frontdesign BMW Z4: Sag zum Abschied leise Servus ADAC-Stauprognose für das Wochenende 28.-30.11.2025
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE