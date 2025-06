Größter E-Auftrag für Mercedes-Benz

Amazon kauft 5.000 E-Transporter bei Mercedes

Amazon wird sein europäisches Transportnetzwerk um knapp 5.000 Elektro-Lieferfahrzeuge von Mercedes-Benz Vans erweitern. Das kündigte das Unternehmen heute an.Die Modelle vom Typ eSprinter und eVito sollen bereits in den kommenden Monaten in Amazons Transportnetzwerk integriert und auf fünf Länder verteilt werden. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge soll in Deutschland zum Einsatz kommen, die andere Hälfte verteilt auf Österreich, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich.Während der eSprinter in Düsseldorf gebaut wird, kommt der eVito aus Spanien. Die Fahrzeuge verfügen über maßgeschneiderte Einbauregale für den Pakettransport, jedenfalls im Falle des Sprinter über eine Trennwand mit Schiebetür und über weitere nicht näher bezeichnete Anpassungen.Amazon erwartet, dass die neuen Fahrzeuge zusammen in Europa voraussichtlich mehr als 100 Millionen Kilometer jährlich zurücklegen und mehr als 200 Millionen Pakete ausliefern werden.Die jetzige Investition ist Teil von Amazons Klimaversprechen "Climate Pledge" – also dem Ziel, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu werden. Amazon hatte erst im Januar 2025 die Bestellung von mehr als 200 Elektro-Lkw bei Daimler Trucks angekündigt . Im Jahr 2020, als Mercedes-Benz "The Climate Pledge" beigetreten war, nahm Amazon mehr als 1.800 eVito und eSprinter in Betrieb.Die jetzige Bestellung ist der bislang größte Einzelauftrag elektrischer Vans für Mercedes-Benz. Über den finanziellen Umfang machten die Unternehmen keine Angaben. Weltweit verfügt Amazon in seinem Transportnetzwerk eigenen Angaben zufolge über mehr als 30.000 elektrische Lieferfahrzeuge; welchem Anteil am Gesamtbestand dies entspricht, bleibt offen.