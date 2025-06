Arocs 6x6 mit Wechselpritschenaufbau in »HümS«-Ausführung

Daimler Truck liefert Hunderte Lkw an Bundeswehr

Das Militär rüstet auf. Daimler Trucks meldet einen Großauftrag über mittelschwere Lkw für die Bundeswehr. Und der soll schnell erfüllt werden.

Daimler Truck Die Bundeswhe hat Hunderte von Arocs-Lkw bei Daimler Truck bestellt

Daimler Truck hat im Rahmen einer Ausschreibung einen Großauftrag der BwFuhrparkService GmbH, dem Mobilitätsdienstleister der Bundeswehr, erhalten. Wie der Konzern mitteilte, umfasst dieser die Lieferung einer "mittleren dreistelligen Anzahl" an Logistikfahrzeugen vom Typ Mercedes-Benz Arocs. Der Arocs ist das robustere und geländegängigere Schwestermodell des Fernverkehr-Actros und Nachfolger des Axor.Bei den bestellten Fahrzeugen handelt es sich um den Arocs 6x6, einen dreiachsigen Logistik-Lkw mit Allradantrieb und einer Nutzlast von bis zu zehn Tonnen. Für Einsätze in Sumpfgebieten oder zur Durchfahrt von Flüssen verfügt der stahlgefederte Lkw über eine Wattiefe von bis zu 0,9 Metern. Als Antrieb dient der bewährte Diesel-Motor OM 470 mit 455 PS und einem Drehmoment von 2.200 Nm. Alle Fahrzeuge verfügen über das automatisierte Schaltgetriebe PowerShift 3 und erfüllen die aktuelle EU-Emissionsnorm Euro VI.Die bestellten Arocs werden im deutsch-französischen Produktionsverbund hergestellt. Achsen und Getriebe stammen aus dem Mercedes-Benz-Werk Gaggenau. Aus dem Motorenwerk Mannheim zugeliefert wird der Motor, der im größten Lkw-Werk von Mercedes-Benz Trucks in den Fahrzeugrahmen eingesetzt wird. Auch die "Hochzeit", die Verbindung von Fahrerkabine und Fahrgestell, wird wie üblich in Wörth vorgenommen.Im französischen Molsheim erfolgt sodann die Ausrüstung mit militärspezifischen Ausstattungselementen. Außerdem wird dort eine Grundlackierung aufgetragen, die chemikalienresistent ist und die Sichtbarkeit in Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras reduziert. Der 15-Fuß-Wechselpritschenaufbau stammt von Sonntag Fahrzeugbau GmbH im Sauerland. Hier erfolgt auch die militärspezifische Ausstattung der Fahrerkabine und die Endlackierung in Flecktarn.Solche Fahrzeuge, die weitgehend, aber nicht vollständig der Serie entsprechen, nennt Daimler Truck HümS-Fahrzeuge. Sie sind eine Ergänzung zum militärischen Fuhrpark, da sich durch die seriennahe Ausführung in Kombination mit spezifischen Ausstattungselementen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ergeben. Eine zivile Wiedervermarktung nach der Erstnutzung ist dadurch ebenfalls prinzipiell möglich.Die Lkw sollen gemäß der aktuellen Beschaffungsstrategie der deutschen Bundesregierung zur Verbesserung der militärischen Transportkapazitäten für die Landes- und Bündnisverteidigung beitragen und vollständig binnen einen Jahres ausgeliefert werden. Zum finanziellen Umfang des Geschäfts macht Daimler Truck keine Angaben.