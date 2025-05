1.200 Lkw an Spedition Gartner bis 2028

MAN: Wieder Großauftrag aus Österreich

MAN liefert in den nächsten gut drei Jahren voraussichtlich mehr als Tausend Lkw an eine der größten österreichischen Speditionen. Und das nicht zum ersten Mal.

MAN Partner seit über 50 Jahren: MAN und Gartner KG

MAN Truck & Bus und die österreichische Gartner KG verlängern ihre langjärige Zusammenarbeit mit einem neuen Rahmenvertrag. Wie MAN am vergangenen Freitag mitteilte, umfasst dieser die Lieferung von bis zu 1.200 Sattelzugmaschinen bis Ende 2028. Ab Sommer 2025 rollen die ersten davon in den Gartner-Fuhrpark. Pro Jahr sieht die Vereinbarung die Auslieferung von bis zu 350 Fahrzeugen vor.Auch wenn Gartner bereits einzelne elektrische Lkw einsetzt, umfasst der neue Vertrag nur konventionelle Diesel-Lkw. Sie sind mit dem neuesten MAN-Antriebsstrang und dem D30-Motor ausgestattet, der wie berichtet in Nürnberg gebaut wird . Das sechszylindrige 13-Liter-Aggregat (380 bis 560 PS Leistung und 2.100 bis 2.800 Nm Drehmoment) bietet nach MAN-Angaben mit seinem Wirkungsgrad von über 50 Prozent eine bisher in der Nutzfahrzeugwelt unerreichte Effizienz.MAN und Gartner kooperieren bereits seit über 50 Jahren. Dabei ist Gartner nicht nur Lkw-Kunde, sondern auch Dienstleister für Fahrzeugtransporte und zahlreiche Logistik- und Speditionsdienstleistungen für MAN. Über 80 Prozent des Fuhrparks besteht aus MAN-Fahrzeugen, zuletzt hatten die Österreicher zwischen 2018 und April 2025 über 2.300 Lkw bei den Münchnern gekauft.