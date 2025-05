MAN kündigt ersten E-Reisebus an

Lion\'s Coach E mit bis zu 650 Kilometern Reichweite

Elektrische Busse sind vielerorts im Einsatz im Bereich des Nah- und Regionalverkehrs. Die Zukunftstechnik als erster Anbieter auch in den Reisebus-Sektor zu bringen, ist erklärtes Ziel von MAN. Ein Prototyp wurde jetzt vorgestellt.

MAN 2026 will MAN den ersten Elektrobus für die Fernreise vorstellen

MAN plant, einen vollelektrisch angetrieben Bus für Reiseunternehmen anzubieten. Der Start der Serienproduktion ist für 2026 im türkischen MAN-Werk in Ankara geplant, das in den letzten Monaten sukzessive auf eMobility umgestellt worden ist. Im Anlauf der Serienfertigung des eCoach soll eine "Early Fleet" im kommenden Jahr an ausgewählte Pionierkunden in den europäischen Kernmärkten gehen.Basis für den E-Reisebus ist der 2017 vorgestellte Lion’s Coach. Im ersten Schritt soll die Elektrovariante als 13,9 m langer, kompakter Dreiachser mit einem technisch zulässigen Gesamtgewicht von maximal 27,3 Tonnen auf die Straße kommen. Platz ist für bis zu 61 Reisende und ihr Gepäck im Volumen von 11 bis 13 Kubikmetern, was dem Niveau des Diesel-Busses entspricht. Später sollen weitere Varianten folgen.Als Antriebstechnologie setzt MAN auf Komponenten des eTruck sowie NMC-Batterie-Packs, die im Werk Nürnberg in Großserie gefertigt werden. Der Lion’s Coach E verfügt über eine Energiekapazität von 356 bis 534 kWh. Die Reichweite gibt das Unternehmen mit bis zu 650 Kilometern an.Dazu beitragen soll das sog. "Smart Flow Design". Dabei vereine der Lion’s Coach E "smartes Design mit bester aerodynamischer Effizienz und innovativen Details", heißt es nebulös. Wo die Reise hingeht, ist eine Mischung aus dem überzeichneten Computerbild oben und dem klassischen Look mit einer angepassten unteren Frontpartie. Der Luftwiderstandsbeiwert (Cw-Wert) soll jedenfalls von 0,34 auf 0,31 sinken.Ob MAN 2026 wirklich Pionier im Bereich elektrischer Reisebusse sein wird, bleibt indes abzuwarten. Natürlich hat auch Mercedes-Benz respektive DaimlerTruck die passenden Komponenten im Regal und könnte hier den Münchnern möglicherweise zuvorkommen.