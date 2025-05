Hybridmodell erscheint im Herbst

Fiat 500 Hybrid: Der Verbrenner im E-Gewand

Der Fiat 500 ist Geschichte, der 500E sollte in die Zukunft führen. Nun aber werden die Italiener das Auto doch als Verbrenner anbieten. Im Herbst geht es los.

Fiat Künftig auch als Verbrenner: Fiat 500 Hybrid (fast) im Gewand des 500E

ANZEIGE

Dass Fiat nach dem Aus für den "normalen" 500 einen Verbrennungsmotor in der Karosserie des 500E bringt, ist schon länger bekannt. Nun haben die Italiener die Vorserienproduktion gestartet. Wenn die ersten Serienexemplare im Herbst vom Band rollen, will Fiat das Werk im Turiner Stadtteil Mirafiori wieder auf Zweischichtbetrieb umstellen. Mehr als 100.000 Exemplare sollen dann pro Jahr gebaut werden.Mit dem neuen Modell erweitere man nicht nur die Produktpalette, erklärte Fiat. Vielmehr bekräftige man gleichzeitig seine tiefe Verbundenheit mit Italien, seinen Menschen und seinen Werten. Dank seines elektrifizierten Antriebs unterstütze der Fiat 500 Hybrid "als Fahrzeugmodell mit sozialer Relevanz den Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität".Angaben zum Antrieb, zu Preisen und sonstigen Details liegen noch nicht vor. Auch hat Fiat das finale Frontdesign noch nicht öffentlich gemacht. Abgesehen davon wird die elektrifizierte Variante des kleinen Italieners genauso sympathisch gestylt sein wie die vollelektrische. Ob 500E-Eigner das in Sachen Image gut heißen, darf allerdings bezweifelt werden.