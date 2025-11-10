Henning Schulzki folgt auf Thomas Schulz

VWN mit neuem Vertriebschef

Schulzki folgt auf Schulz: Volkswagen Nutzfahrzeuge startet mit einem neuen Deutschland-Vertriebschef ins neue Jahr. Der Mann kommt aus den eigenen Reihen, kümmert sich aber bisher um Pkw in China.

Volkswagen Henning Schulzki übernimmt den VWN-Deutschland-Vertrieb von Thomas Schulz

Henning Schulzki wird zum 2. Januar 2026 die Leitung des Vertriebs Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover übernehmen. Er folgt auf Thomas Schulz, der das Unternehmen zum Jahresende im Rahmen einer Altersregelung auf eigenen Wunsch verlässt.Schulzkis berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Automobilkaufmann, später folgte ein Studium der Automobilwirtschaft an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe (BFC) in Northeim. Seit über zwei Jahrzehnten ist er im Automobilvertrieb tätig. Derzeit leitet er seit über drei Jahren den Vertrieb für Volkswagen-Pkw im Joint Venture SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. in China. Zuvor war er unter anderem als Leiter Vertrieb & Marketing der Gläsernen Manufaktur Dresden bei der Volkswagen Sachsen GmbH sowie als Head of Fleet Strategy and Rent a Car Business Vertrieb Europa bei der Volkswagen AG tätig.Schulz ist seit 1999 im Volkswagen Konzern tätig, sewit 2005 bei VWN. Im November 2022 übernahm er die Leitung des Bereichs Verkauf Neuwagen im Vertrieb Deutschland und im Oktober 2024 dann die Leitung des Vertriebs Deutschland.Der deutsche Markt ist der weltweit größte Einzelmarkt der Marke. Im vergangenen Jahr wurden hier gut 100.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert entsprechend etwa einem Viertel des VWN-Gesamtvolumens.