Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 10. November 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Henning Schulzki folgt auf Thomas Schulz

VWN mit neuem Vertriebschef

Schulzki folgt auf Schulz: Volkswagen Nutzfahrzeuge startet mit einem neuen Deutschland-Vertriebschef ins neue Jahr. Der Mann kommt aus den eigenen Reihen, kümmert sich aber bisher um Pkw in China.
VWN mit neuem Vertriebschef
Volkswagen
Henning Schulzki übernimmt den
VWN-Deutschland-Vertrieb von Thomas Schulz
ANZEIGE
Henning Schulzki wird zum 2. Januar 2026 die Leitung des Vertriebs Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover übernehmen. Er folgt auf Thomas Schulz, der das Unternehmen zum Jahresende im Rahmen einer Altersregelung auf eigenen Wunsch verlässt.

Schulzkis berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Automobilkaufmann, später folgte ein Studium der Automobilwirtschaft an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe (BFC) in Northeim. Seit über zwei Jahrzehnten ist er im Automobilvertrieb tätig. Derzeit leitet er seit über drei Jahren den Vertrieb für Volkswagen-Pkw im Joint Venture SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. in China. Zuvor war er unter anderem als Leiter Vertrieb & Marketing der Gläsernen Manufaktur Dresden bei der Volkswagen Sachsen GmbH sowie als Head of Fleet Strategy and Rent a Car Business Vertrieb Europa bei der Volkswagen AG tätig.

Schulz ist seit 1999 im Volkswagen Konzern tätig, sewit 2005 bei VWN. Im November 2022 übernahm er die Leitung des Bereichs Verkauf Neuwagen im Vertrieb Deutschland und im Oktober 2024 dann die Leitung des Vertriebs Deutschland.

Der deutsche Markt ist der weltweit größte Einzelmarkt der Marke. Im vergangenen Jahr wurden hier gut 100.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert entsprechend etwa einem Viertel des VWN-Gesamtvolumens.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13931
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
VWN baut Fertigung in Polen aus VWN: Neue T-Varianten und Mega-Rabatte Weitere Personalia
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
VWN



Die neuesten Meldungen
VWN mit neuem Vertriebschef Alfa bringt Junior-Sondermodell Unfallstatistik August 2025: Endlich besser Hyundai: Neues vom Ioniq 5 Opel Corsa: Neues Topmodell fast ohne Benefit VWN baut Fertigung in Polen aus
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE