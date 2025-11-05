Weitgehend ruhige Fahrt auf den Autobahnen erwartet

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 07.-09.11.2025

Das zweite Novemberwochenende zählt traditionell zu den stauärmsten des gesamten Jahres. Ganz ohne Behinderungen wird es aber nicht ablaufen, so der ADAC.

A1: Osnabrück Münster

A2: Oberhausen – Hannover

A3: Würzburg – Frankfurt – Köln

A4 Dresden – Olpe

A5 Basel – Kassel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Ulm

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) – Berlin

A13 Dresden – Schönefelder Kreuz

A27 Bremen – Bremerhaven

A40–A45 Duisburg – Gießen

A81 Singen – Stuttgart

A93 Holledau – Regensburg

A95 Garmisch-Partenkirchen – München

A99 Umfahrung München

Für das kommende Wochenende erwartet Autofahrer eine insgesamt ruhige Verkehrslage auf Deutschlands Autobahnen. Mit dem Ende der Herbstferien in Bayern ist dennoch am Sonntag, 9. November, mit leicht erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen. Vor allem auf den süddeutschen Fernrouten in Richtung Norden kann es zu zeitweisen Verzögerungen kommen.Zudem sorgen zahlreiche Baustellen weiterhin für Einschränkungen auf vielen Abschnitten. Trotz der insgesamt geringen Staugefahr sind auf folgenden Autobahnen zeitweise Behinderungen möglich:Auch in Österreich kann es aufgrund von Bauarbeiten zu Behinderungen kommen. Besonders betroffen sind die Phyrn-Autobahn (A9 zwischen Voralpenkreuz und St. Michael), die Tauernautobahn (A10), die Inntal-Autobahn (A12 zwischen Innsbruck und Kufstein) sowie die Brennerautobahn (A13 zwischen Innsbruck und Brenner).An den deutschen Grenzen finden stichprobenartige Einreisekontrollen statt. Mit Wartezeiten ist vor allem an den Autobahnübergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) ist zu rechnen. Auch bei der Ausreise aus Deutschland finden in mehreren Nachbarländern Kontrollen statt, insbesondere an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Polen.Im Herbst ist auf allen Straßen mit witterungsbedingten Behinderungen und entsprechenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch schon für Schnee. Einige Alpenpässe, wie die Silvretta-Hochalpenstraße, sind bereits für den Winter gesperrt.