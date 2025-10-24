Neue Modellstruktur und Extras und veränderte Preise
Hyundai: Neues vom Ioniq 5
Zum Modelljahr 2026 fährt der Hyundai Ioniq 5 mit einigen kleineren Neuerungen zu den Händlern und Kunden.
Dazu gehören neue Optionen, neue Standards, eine überarbeitete Hierarchie – und Preise, die sowohl
steigen als auch sinken.
Hyundai
Der Huyndai Ioniq 5 fährt mit
kleinen Änderungen ins Modelljahr 2026
Den Hyundai Ioniq 5 gibt es künftig in einer neuen Ausstattungsvariante "Centriq", die sich zwischen der namenslosen Einstiegsversion
und der hochwertigen Linie "Uniq" positioniert. Zusätzlich zur Basis bietet sie u.a. Wärmepumpe, elektrische Sitzverstellung
vorne, elektrische Türgriffe, mehr und bessere Assistenzsysteme, Handy-Lader, Privacy Glass und eine elektrische Heckklappe, außerdem
gibt es mehr Optionen inklusive der größeren 84-kWh-Batterie.
Gleichzeitig verzichtet Centriq gegenüber dem Uniq u.a. auf Lederpolsterung, Sitzventilation, Matrix-Scheinwerfer, Head-up-Display,
Soundsystem, V2L-Adapter und den digitalen Innenspiegel.
Die Umstellung beschreibt der Autobauer als eine "Vereinfachung der Ausstattungsdetails" und als eine "klar strukturierte Ausstattungslogik".
Was angesichts einer zusätzlichen Linie zunächst merkwürdig klingt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn Hyundai hat gleichzeitig
still und leise die bisherigen Varianten "Dynamiq" und "Techniq" abgeschafft bzw. im "Centriq" vermischt. Mit der Einführung eines
»Uniq [20"]«, der sich soweit ersichtlich nur durch größere Räder unterscheidet, wird die größere Übersicht allerdings
wieder zunichte gemacht.
Die sportliche "N Line" wurde neu strukturiert. Das optionale Sitzpaket umfasst künftig nicht nur die Leder-Alcantara-Kombination,
sondern bietet darüber hinaus auch Sitzheizung hinten, eine elektrische Kindersicherung an den hinteren Türen sowie den Ausstiegsassistenten.
Zudem ist ab sofort ein optionales Park-Paket verfügbar, bestehend u.a. aus 360-Grad-Kamera und fernbedienbarem Parkassistenten. Als
optische Neuerung setzt die "N Line" künftig nach dem Vorbild des "echten" Ioniq 5 N auf ein
schwarzes Markenlogo an Front und Heck.
Im "N Line X" sowie im "Uniq" gehört der digitale Fahrzeugschlüssel künftig zur Serienausstattung. Zwei weitere Neuerungen betreffen alle
Varianten: Das Typ-2-Ladekabel ist künftig sieben statt fünf Meter lang, was beim Benutzen praktischer, beim Verstauen eher unpraktischer ist.
Außerdem wird die Farbpalette um eine neue Mattlackierung "Celadon Grey" ergänzt.
Eine weitere Neuerung betrifft das Lademanagement und wird auch für Fahrzeuge des Modelljahrs 2025 als OTA-Update bereitgestellt: Neben
dem maximalen kann nun auch der minimale Ladestand individuell festgelegt werden. Der zuvor fest definierte Mindestwert von 30 Prozent
lässt sich künftig flexibel bis auf 10 Prozent absenken.
Der Hyundai Ioniq 5 kostet im neuen Modelljahr zwischen 44.900 und 59.850 Euro. Dies bedeutet sowohl Aufschläge von beispielhaft
1.000 Euro im Basismodell als auch Preiskonstanz etwa beim N-Line als auch Preisreduzierungen: So kostete das 325-PS-Allrad-Topmodell
bisher mehr als 3.000 Euro mehr als jetzt. Wir haben dabei aber nicht die komplette Serienausstattung verglichen.