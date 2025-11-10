»Sport Speciale« mit Extras und fehlendem Preisschild
Alfa bringt Junior-Sondermodell
Alfa Romeo bringt den Junior als Sondermodell zu den Händlern. Der "Sport Speciale" verfügt über einige überwiegend
optische Extras, behält aber für sich, ob er ein Sonderangebot ist.
Stellantis
Alfa bringt den Junior als
Sondermodell "Sport Speciale"
Sport Speciale nennt sich eine neue Variante des Alfa Junior. Als Zielgruppe haben die Italiener Kunden definiert, die
ein "im Kern des Premium-Segments positioniertes" kompaktes "SUV mit authentischem Sportgeist" suchen.
Merkmale des Sport Speciale sind am Exterieur glänzend schwarze Elemente, die durch silberne Einsätze an Seitenschwellern und
Stoßfängern akzentuiert werden. Zur Serienausstattung gehören auch "Sport Speciale"-Embleme auf den vorderen Kotflügeln sowie
18-Zoll-Leichtmetallräder im Design "Fori" in zweifarbiger Schwarz-Anthrazit-Ausführung. Getönte hintere Fensterscheiben
sollen, so Alfa wörtlich, die unverkennbare Alfa-Romeo-Silhouette unterstreichen.
Für das "raffinierte" Interieur-Ambiente verspricht der Hersteller "Handwerkskunst und Liebe zum Detail". Die beheizbaren Sitze
mit elektrischer Verstellung sind mit Bezügen aus perforiertem Alcantara ausgestattet. Die Sitz- und Rückenflächen weisen
helle Querstreifen auf, in den vorderen Kopfstützen ist das Alfa-Romeo-Wappen eingestickt. Auch die Armaturentafel, der
Mitteltunnel und die Türverkleidungen sind mit Alcantara bezogen, das Lenkrad mit einer Alcantara-Leder-Kombnination und farbigen
Nähten. Dazu kommen u.a. eine Aluminium-Pedalerie, Einstiegsleisten sowie Ambientebeleuchtung.
Viele andere Dinge, die man heutzutage bei einem Neuwagen erwarten mag, packt Alfa dagegen in ein aufpreispflichtiges "Technologie-Paket".
Es umfasst u.a. Voll-Matrix-LED-Scheinwerfer, diverse Fahrerassistenzsysteme, eine elektrisch betätigte Heckklappe mit Trittsensor,
Navigation, USB-Buchse im Fond, sechs Lautsprecher, Handy-Ladeschale, Rückfahrkamera und 360-Grad-Parksensoren, ferner einen verstellbaren
Kofferraumboden und einen automatisch abblendenden Innenspiegel. Ein Panorama-Schiebedach oder alternativ ein schwarz lackiertes
Volldach stehen ebenfalls optional zur Verfügung.
Motorseitig stehen die Mild-Hybrid-Benziner mit 145 PS Systemleistung mit Front- oder elektrischem Allradantrieb, jeweils mit
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, sowie der 156-PS-Stromer zur Wahl.
Warum sich Alfa-Fans für den Sport Speciale interessierten sollen, bleibt offen. Auf welcher bestehenden die neue Variante aufbaut,
sagt der Autobauer nicht. Und zu Preisen äußert sich die Presseinfo so wenig wie die Website so wenig wie die Preisliste so wenig
wie der Konfigurator. Und Alfa bezeichnet die neue Variante einerseits als zusätzliche Ausstattungslinie, andererseits als Sondermodell.