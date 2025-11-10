»Sport Speciale« mit Extras und fehlendem Preisschild

Alfa bringt Junior-Sondermodell

Alfa Romeo bringt den Junior als Sondermodell zu den Händlern. Der "Sport Speciale" verfügt über einige überwiegend optische Extras, behält aber für sich, ob er ein Sonderangebot ist.

Sport Speciale nennt sich eine neue Variante des Alfa Junior. Als Zielgruppe haben die Italiener Kunden definiert, die ein "im Kern des Premium-Segments positioniertes" kompaktes "SUV mit authentischem Sportgeist" suchen.Merkmale des Sport Speciale sind am Exterieur glänzend schwarze Elemente, die durch silberne Einsätze an Seitenschwellern und Stoßfängern akzentuiert werden. Zur Serienausstattung gehören auch "Sport Speciale"-Embleme auf den vorderen Kotflügeln sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder im Design "Fori" in zweifarbiger Schwarz-Anthrazit-Ausführung. Getönte hintere Fensterscheiben sollen, so Alfa wörtlich, die unverkennbare Alfa-Romeo-Silhouette unterstreichen.Für das "raffinierte" Interieur-Ambiente verspricht der Hersteller "Handwerkskunst und Liebe zum Detail". Die beheizbaren Sitze mit elektrischer Verstellung sind mit Bezügen aus perforiertem Alcantara ausgestattet. Die Sitz- und Rückenflächen weisen helle Querstreifen auf, in den vorderen Kopfstützen ist das Alfa-Romeo-Wappen eingestickt. Auch die Armaturentafel, der Mitteltunnel und die Türverkleidungen sind mit Alcantara bezogen, das Lenkrad mit einer Alcantara-Leder-Kombnination und farbigen Nähten. Dazu kommen u.a. eine Aluminium-Pedalerie, Einstiegsleisten sowie Ambientebeleuchtung.Viele andere Dinge, die man heutzutage bei einem Neuwagen erwarten mag, packt Alfa dagegen in ein aufpreispflichtiges "Technologie-Paket". Es umfasst u.a. Voll-Matrix-LED-Scheinwerfer, diverse Fahrerassistenzsysteme, eine elektrisch betätigte Heckklappe mit Trittsensor, Navigation, USB-Buchse im Fond, sechs Lautsprecher, Handy-Ladeschale, Rückfahrkamera und 360-Grad-Parksensoren, ferner einen verstellbaren Kofferraumboden und einen automatisch abblendenden Innenspiegel. Ein Panorama-Schiebedach oder alternativ ein schwarz lackiertes Volldach stehen ebenfalls optional zur Verfügung.Motorseitig stehen die Mild-Hybrid-Benziner mit 145 PS Systemleistung mit Front- oder elektrischem Allradantrieb, jeweils mit 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, sowie der 156-PS-Stromer zur Wahl.Warum sich Alfa-Fans für den Sport Speciale interessierten sollen, bleibt offen. Auf welcher bestehenden die neue Variante aufbaut, sagt der Autobauer nicht. Und zu Preisen äußert sich die Presseinfo so wenig wie die Website so wenig wie die Preisliste so wenig wie der Konfigurator. Und Alfa bezeichnet die neue Variante einerseits als zusätzliche Ausstattungslinie, andererseits als Sondermodell.