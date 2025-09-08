Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 8. September 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
1.000 Euro Ersparnis für Hybrid- und DKG-Verzicht

Fiat Grande Panda kommt als reiner Benziner

Fiat erweitert das Antriebsprogramm des Grande Panda um einen klassischen Benziner. Gegenüber dem Hybrid-Modell weist die zusätzliche Variante fast nur Nachteile auf. Und auch die Preisersparnis ist überschaubar.
Fiat Grande Panda kommt als reiner Benziner
Fiat
Der Fiat Grande Panda ist jetzt
auch als konventioneller, hybridfreier Benziner zu haben
ANZEIGE
Der Fiat Grande Panda ist jetzt auch mit einem Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 PS aus 1,2 Litern Hubraum zu haben, der nicht über Hybrid-Technik verfügt. Die Kraftübertragung übernimmt ein sechsstufiges Schaltgetriebe. Als Normverbrauch nennt Fiat 5,6 Liter.

Damit ist die neue Variante einen halben Liter durstiger als das schwerere Hybrid-Modell mit 110 PS Leistung, zusätzlichen 28 PS durch den Elektromotor und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Die geringere Leistung, der höhere Verbrauch und die andere Kraftübertragung, die je nach persönlicher Vorliebe als Vor- oder Nachteil angesehen werden kann, schlägt sich beim Preis genau mit 1.000 Euro Abschlag in allen drei Ausstattungsvarianten nieder.

So kostet die neue Variante in der karg ausgestatteten "POP"-Basis ab 18.990 Euro. Der "ICON", u.a. mit LED-Technik, Zentralbildschirm, elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln ausgestattet, ist ab 20.990 Euro zu haben. Das Topmodell "La Prima" für weitere 3.000 Euro mehr bietet u.a. Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Navigation, Handy-Ladeschale und Ambientebeleuchtung.

Der elektrische Grande Panda kostet 4.000 Euro mehr, sowohl in der Top-Variante als auch bezogen auf dessen "RED"-Basis im Vergleich mit dem "ICON".
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13894
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Fiat teasert Grande Panda 4x4 Citroën C3 auch aus Serbien
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Fiat



Die neuesten Meldungen
Fiat Grande Panda kommt als reiner Benziner Smart bringt den Fortwo zurück Neues vom Porsche Macan Der neue VW T-Roc: Das Gelbe vom Ei? Unfallstatistik Juni 2025: Weniger Unfälle, mehr Opfer Pkw-Dichte in Deutschland wächst weiter
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE