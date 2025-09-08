1.000 Euro Ersparnis für Hybrid- und DKG-Verzicht

Fiat Grande Panda kommt als reiner Benziner

Fiat erweitert das Antriebsprogramm des Grande Panda um einen klassischen Benziner. Gegenüber dem Hybrid-Modell weist die zusätzliche Variante fast nur Nachteile auf. Und auch die Preisersparnis ist überschaubar.

Fiat Der Fiat Grande Panda ist jetzt auch als konventioneller, hybridfreier Benziner zu haben

Der Fiat Grande Panda ist jetzt auch mit einem Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 PS aus 1,2 Litern Hubraum zu haben, der nicht über Hybrid-Technik verfügt. Die Kraftübertragung übernimmt ein sechsstufiges Schaltgetriebe. Als Normverbrauch nennt Fiat 5,6 Liter.Damit ist die neue Variante einen halben Liter durstiger als das schwerere Hybrid-Modell mit 110 PS Leistung, zusätzlichen 28 PS durch den Elektromotor und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.Die geringere Leistung, der höhere Verbrauch und die andere Kraftübertragung, die je nach persönlicher Vorliebe als Vor- oder Nachteil angesehen werden kann, schlägt sich beim Preis genau mit 1.000 Euro Abschlag in allen drei Ausstattungsvarianten nieder.So kostet die neue Variante in der karg ausgestatteten "POP"-Basis ab 18.990 Euro. Der "ICON", u.a. mit LED-Technik, Zentralbildschirm, elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln ausgestattet, ist ab 20.990 Euro zu haben. Das Topmodell "La Prima" für weitere 3.000 Euro mehr bietet u.a. Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Navigation, Handy-Ladeschale und Ambientebeleuchtung.Der elektrische Grande Panda kostet 4.000 Euro mehr, sowohl in der Top-Variante als auch bezogen auf dessen "RED"-Basis im Vergleich mit dem "ICON".