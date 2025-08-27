Letzter neuer VW-Verbrenner / Diesel und Schaltgetriebe sind Geschichte

Der neue VW T-Roc: Das Gelbe vom Ei?

VW zeigt schon vor der Publikumspremiere auf der IAA die zweite Generation des Erfolgsmodells T-Roc. Es dürfte sich um den letzten neu entwickelten Verbrenner-Volkswagen handeln. Auch sonst gibt es einige Überraschungen. Ausgehend von der Launchfarbe und ersten Informationen und Bildern klären wir, ob die Neuauflage das Gelbe vom Ei ist.

Volkswagen Das Gelbe vom Ei?

Das ist der neue VW T-Roc II

Modernisiertes Interieur mit Licht und Schatten

Ostereier statt Fortschritt

Neue Türöffner, neue Optionen

Nur noch Benziner, nur noch Automatik

Ersteindruck der Redaktion

Acht Jahre nach dem Start des "Golf-SUV" alias T-Roc zeigt Volkswagen die zweite Generation. Sie wächst in der Länge um zwölf Zentimeter auf 4,37 Meter Länge, was einerseits für mehr Platz, andererseits wegen des nur drei Zentimeter gestreckten Radstands für größere Überhänge sorgt. Maximal sind nun 20 statt 19 Zoll große Räder möglich. Das Kofferraumvolumen steigt nur leicht um 20 auf 465 Liter. Breite und Höhe wachsen jeweils nur um einen Zentimeter.Optisch ist der T-Roc II durch die grundsätzliche Beibehaltung der charakteristischen Dachlinie zwischen A- und D-Säule, VW-intern Hockeyschläger genannt, und der am hinteren Radlauf herausgezogenen "Schulterpartie" seinen Ursprüngen treu geblieben. Deutlich modernisiert zeigt sich die Frontansicht, die auf einen Kühlergrill zwischen den Scheinwerfern verzichtet und stattdessen auf eine stark geneigte Fläche mit Lichtleiste und beleuchtetem Markenlogo setzt. Die Motorhaube endet deutlich früher als bisher, die Kotflügel sind weiter nach oben gezogen und zitieren nun die erwähnte Schulterpartie hinten. Das bisherige Stilmittel der Baureiohe, die ungewöhnlich geformten und separaten Tagfahrleuchten, gibt es nicht mehr, was einerseits schade ist, andererseits aber zu verschmnerzen, denn die neue Umsetzung im Hauptscheinwerfer wirkt durchaus fein.Seitlich fällt der Verzicht auf die Sicke im oberen Bereich der Türen und die stärkere Betonung der unteren Türbereiche ins Auge, außerdem die nun stehenden Außenspiegel, die ihre sattere Wirkung subjektiv empfunden aber durch die nicht durchgehend horizontale untere Fensterlinie gleich wieder verlieren.Am Heck gibt es – gähn – die inzwischen bei VW offenbar alternativlose Lichtleiste mit beleuchtetem Logo, wobei die Lichtspiele vorne wie hinten in den Basismodellen bzw. mit der Basis-Lichttechnik nicht zum Einsatz kommen. VW hat für den neuen T-Roc nur sechs Außenfarben im Köcher, weiterhin ist eine Bi-Color-Ausführung mit schwarzem Dach zu haben.Der Blick ins Interieur lässt zunächst aufatmen. Das Layout ist weitgehend klassisch gezeichnet, wenn auch der nun zehn (Serie) bzw. 12,9 Zoll (Option) große Zentralbildschirm den ersten Bildern nach zu urteilen nicht mittig montiert ist. Auffallend positiv sind die echten Tasten am unverändert schön gestylten Lenkrad, eine aufwändige 10- bzw. optional 30-farbige Ambientebeleuchtung, der zur Steuerung von Lautstärke, Fahrprofilen und den neuen "Atmospheres" (Klang- und Lichtteppiche) dienende "Fahrerlebnisschalter", dynamische Cupholder, der Stoffbezug auf der Armaturenbrett-Oberseite und der auf der Mittelkonsole positionierte Startknopf, den VW früher allerdings schöner gestylt hat.Auch wären die kleinen Luftauslässe ohne Rändelräder, das unpraktische Lichtbediensystem und der überfrachtete Blinker-/Fernlicht-/Wischwasch-Lenkstockhebel, der keine Tippwischfunktion mehr aufweist, vermeidbar gewesen. Die Klimabedienung über die Slider bleibt fraglos unpraktischer als über die früheren Drehregler, und das Fahrerdisplay ist dank der rechteckigen Formgebung nun faktisch etwas größer als bisher (zehn Zoll), aber noch immer kleiner als etwa in einem Golf VII vor vielen Jahren. Nur das große, aufpreispflichtige Infotainment-System verfügt über Navigation (und das auch nochmal optional), während anderswo bereits Kleinwagen serienmäßig mit Navi vorfahren.Und als wären die im Kunststoff eingravierten Haie bei Opel nicht peinlich genug, ist jetzt auch VW auf diesen Zug aufgesprungen: Die Kühlkanäle der gummierten Handylade-Schale, die praxisfremd nur ein einziges Handy aufnimmt, sind optisch wie die Bahnen eines Miniatur-Schwimmbades aufgebaut, erklärt der Autobauer. "In diese sind als sogenannte Easter Eggs von oben zu sehende Schwimmer eingearbeitet", heißt es weiter. Diese vermeintliche "Liebe zum Detail" setzt sich nach VW-Doktrin in den Ablagen und Cupholdern der Mittelkonsole fort. Dort nämlich sind Kaffeebecher, Brezeln, Eistüten oder Schlüssel als kleine Symbole integriert. Was tut man nicht alles für ein paar Extra-Erwähnungen in den vielen, stets ganz oder fast unkritischen Auto-Videos auf YouTube.Neu gestaltet hat VW die inneren Türöffner. Sie sind nun nicht mehr in der Türverkleidung integriert, sondern im Griffelement, und man zieht sie nicht nach innen, sondern nach oben. Inwieweit das einen Fort- oder Rückschritt darstellt, bleibt abzuwarten. Die nicht mehr angewinkelten Griffe sind indes klar kritikwürdig, weil sie nicht der natürlichen Handhaltung entsprechen.Neu in Sachen Technik sind optional u.a. eine Drei-Zonen-Klimaautomatik (hinten ohne Halbgradschritte), ein Head-up-Display, ein Ausstiegswarner, ein 14-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Massagefunktion und der "Park Assist Pro", der via Memory-Funktion das trainierte und damit vollautomatische Parken über Distanzen von bis zu 50 Metern sowie das Ein- und Ausparken via Smartphone ermöglicht. Die weithin als selbstverständlich betrachtete Rückfahrkamera lassen sich die Wolfsburger extra bezahlen, dafür ist sie nicht mehr schmutzgeschützt und nicht einmal mehr mittig montiert.Neben der zusatznamenlosen Basisversion gibt es den T-Roc mit erweiterter Ausstattung als "Life" sowie in den beiden Top-Linien "Style" und "R-Line", die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Es wird weniger Einzelextras als bisher geben, um die Komplexität in der Produktion und damit die Kosten zu verringern.Während der T-Roc II mutmaßlich die letzte neu entwickelte Verbrenner-Baureihe von Volkswagen ist, hat man den Diesel bereits jetzt abgeschafft – einem herstellerübergreifenden Trend folgend, den man nicht verstehen muss, sind moderne Selbstzünder doch noch immer sparsamer, CO2-ärmer, haltbarer und drehmomentstärker als vergleichbare Benziner.Bei den Otto-Motoren setzt VW abermals auf den ebenso bewährten wie langweiligen 1,5 TSI in den Leistungsstufen 116 und 150 PS, jeweils mit Zylinderabschaltung, Miller-Zyklus, VTG-Turbolader und 48-Volt-Mildhybridisierung, die temporär zusätzliche 19 PS Leistung und 56 Nm Drehmoment bereitstellt. Beide Leistungsstufen sind nun nur noch mit 7-Gang-DSG zu haben, ein manuelles Getriebe nicht mehr lieferbar.Zu einem späteren Zeitpunkt sollen zwei Vollhybride folgen - ein Novum bei VW. Details dazu liegen noch nicht vor. Außerdem angekündigt ist der 2,0 TSI, der ebenfalls als Mildhybrid konzipiert ist und als wohl einzige Variante mit Allradantrieb gekoppelt wird. Darauf aufbauend erscheint auch wieder ein besonderes potenter T-Roc R.Ausgehend von der Launchfarbe stellt sich abschließend die Frage, ob der neue T-Roc das Gelbe vom Ei ist. Natürlich nicht, lautet die schnelle Antwort, denn was ist schon noch das Gelbe vom Ei? Die etwas langsamere Antwort ist schwieriger, denn einerseits ist es erfreulich, dass VW das Modell anders als andere Baureihen überhaupt neu aufgelegt, die Designsprache dabei ansatzweise beibehalten und Abstand vom bisherigen ID-Look genommen hat. Wir bemerken auch wohlwollend die rechts montierte Tankklappe, die Bügeltürgriffe oder die vier (4!) Fensterheberschalter.Dass man sich aber in Wolfsburg, wie oft zu lesen ist und auch von Markenchef Schäfer beschworen, wieder stärker an alten Zeiten orientieren will, ist nicht recht nachvollziehbar. Ein Lenkrad mit echten Tasten reicht dafür nämlich bei weitem nicht aus. Wer den Tippwischer, den Dreh-Lichtschalter, die Abdeckung am Türschloss und nicht zuletzt den Diesel abschafft oder die Rückfahrkamera verschlechtert – um nur einige Beispiele zu nennen –, sollte sich nicht rühmen, eine "Lovebrand" werden zu wollen.Dass der T-Roc wieder ein erfolgreiches Modell wird, ist dennoch zweifellos anzunehmen. Weil er grundsätzlich gut gelungen ist, cooler als ein Golf daherkommt, weil immer mehr Verbrenner-Alternativen im Konzern wegfallen, und weil VW am Ende noch ein "one more thing" vollbringt, das kaum jemand auf dem Schirm gehabt haben dürfte: Kostete der bisherige T-Roc ab 30.065 Euro, gibt es den neuen für nur 780 Euro mehr – dafür aber als Vierzylinder und inklusive DSG.