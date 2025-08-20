1.500.000 ID-Modelle sind geschafft

VW feiert den nächsten ID-Meilenstein

Es mag überraschend klingen, aber VW ist bei der Elektromobilität weit vorne dabei. Jetzt wurde bei den "ID."-Modellen der nächste Produktions-Meilenstein erreicht. Unter anderen internen und externen Umständen wäre jedoch deutlich mehr machbar gewesen.

Volkswagen VW hat in Emden das einmillionste "ID."-Modell ausgeliefert

