Elektro-Pkw erreichen fast 18 Prozent Marktanteil

Elektro-Anteil auf Rekordhoch

Während zuletzt oft von schwierigen Verhältnissen beim E-Auto-Absatz zu hören war und mehrere Hersteller ihre E-Strategie aufgeweicht haben, sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Nie waren Elektroautos so beliebt wie aktuell.

Volkswagen Autos mit Stecker sind in Deutschland so beliebt wie nie zuvor

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten die Neuzulassungen von vollelektrischen Pkw (BEV) einen Höchstwert. Die Zulassungszahlen übertrafen zur Mitte des Jahres mit insgesamt knapp 250.000 Fahrzeugen nicht nur den Vorjahreswert, sondern auch das bisher zulassungsstärkste Zulassungsjahr 2023.Wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch in Flensburg weiter mitteilte, entspricht dies einem BEV-Anteil von 17,7 Prozent. Die Neuzulassungen von Elektroautos haben sich damit gegenüber dem 1. Halbjahr 2000 um den Faktor 5,6 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt das Plus 35 Prozent bei einem insgesamt um 4,7 Prozent schrumpfenden Pkw-Markt.Betrachtet man BEV, die wenigen Wasserstoff-Modelle und die Teilzeitstromer (Plug-in-Hybride, PHEV) zusammen, so steht nach Abschluss des ersten Halbjahrs mit insgesamt 387.674 Zulassungen ebenfalls ein Höchstwert mit einem Neuzulassungsanteil von 27,6 Prozent in der Statistik.In Bayern wurden mit 50.714 die meisten BEV-Neuzulassungen registriert, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 50.558 Einheiten und Baden-Württemberg mit 38.699. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß nach der Norm lag mit 109,6 g/km um 11,1 Prozent unterhalb des Ergebnisses des Vergleichszeitraums.