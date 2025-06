»Edition 50« mit mehr Ausstattung ab 29.000 Euro

VW: Zum Polo-Geburtstag ein Sondermodell

Der VW Polo wird 50 Jahre alt. Zum Jubiläum haben sich die Wolfsburger keine Produktaufwertung des in der Käufergunst immer weiter zurückfallenden Kleinwagens ausgedacht, sondern ein Sondermodell, das jedenfalls beim Blick aufs Preisschild keine Feierlaune aufkommen lässt.

Volkswagen Zum 50. Geburtstag des Polo hat Volkswagen ein wenig spannendes Sondermodell aufgelegt

ANZEIGE

Volkswagen hat zum 50. Polo-Jubiläum ein Sondermodell des Kleinwagens aufgelegt. Der Polo "Edition 50" basiert auf der vom GTI abgesehen höchsten Ausstattungslinie "Style", die aber so zurückhaltend ausgestattet ist, dass dem Sondermodell noch jede Menge Extras mitgegeben werden konnten.So sind 16 statt 15 Zoll große Aluräder, abgedunkelte Scheiben im Fond als Geburtstagszugabe ebenso an Bord wie eine "50"-Plakette auf der B-Säule. Solche Plaketten finden sich auch im Innenraum (Einstiegsleisten, Lenkrad, Armaturenträger) wieder, ergänzt um eine Pedalerie in Chrom-Optik, einen schwarzen Dachhimmel, Ambiente-Beleuchtung und das Chrompaket.Außerdem spendiert VW Multifunktions-Lederlenkrad, Rückfahrkamera, Fahrprofil-Auswahl und das "Discover Media"-Infotainment mit Navigation. Ebenfalls an Bord ist das Assistenzsystem-Paket "Park & Comfort", das das Proaktive Insassenschutzsystem (in Verbindung mit Front Assist), den Spurwechselassistent Side Assist, den Parklenkassistent Park Assist inkl. Einparkhilfe und den Ausparkassistenten umfasst. Die sonst nicht bestellbaren Sportsitze sind ebenfalls Standard.Eine weitere Aufwertung ist mit dem optionalen "Plus-Paket" möglich. Dann sind auch ein Panoramaschiebedach, eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit erweitertem Luftfilter und das schlüssellose Schließ- und Startsystem Keyless Access serienmäßig.Motorseitig steht ausschließlich der Einliter-Dreizylinder mit 95 oder 116 PS zur Wahl, ersterer mit 5-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-DSG, letzterer immer mit DSG.Die Preise beginnen bei 28.200 Euro, das sind rund 950 Euro Ersparnis gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell, ohne Berücksichtigung der regulär nicht verfügbaren Extras. Im Konfigurator ist die Variante allerdings mit 28.880 Euro gelistet. Wer sich den "Edition 50" mit dem stärkeren Motor, dem Plus-Paket, Metalliclack, 17-Zöllern, Winterrädern und ein paar weiteren Extras gönnt, landet bei sagenhaften 38.700 Euro. Ohne Überführung, versteht sich. Da dürfte bei den wenigsten Interessenten Geburtstagsstimmung aufkommen.Die Zukunft des Polo ist unterdessen unklar. Wenn im nächsten Jahr der elektrische Kleinwagen mit dem Arbeitstiel ID.2 erscheint, dürfte dieser mutmaßlich unter dem Label ID.Polo verkauft werden, während der Verbrenner-Polo noch eine Zeit lang parallel weiter angeboten werden könnte.