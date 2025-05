Alle Ausstattungslinien, aber nur zwei Motorvarianten verfügbar

VW bringt Multivan als Achtsitzer

Einer geht noch: VW bietet den Multivan jetzt auch mit acht Zylindern, ... äh: Sitzen, an. Die neue Variante ergänzt die fünf-, sechs- und siebensitzigen Konfigurationen. Antriebsseitig ist die Auswahl geringer.

Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebotsspektrum des Multivan um eine achtsitzige Version. Als Achtsitzer hat der Multivan jeweils drei Einzelsitze in der zweiten und dritten Reihe an Bord; sie alle sind einzeln entnehm- und auch verschiebbar. In der achtsitzigen Ausführung verbleibt ein Ladevolumen von 763 Litern.Angeboten wird der achtsitzige Multivan in allen Ausstattungsvarianten, stets basierend auf der Version mit verlängertem hinteren Überhang (Gesamtlänge: 5,17 Meter). In der zusatznamenlosen, fünfsitzigen Basisversion kostet die dritte Reihe 1.612 Euro Aufpreis. Bei den serienmäßig mit sieben Sitzen ausgestatteten Linien "Life" und "Edition" sowie der Topversion "Style" – bessere Namen hat VW tatsächlich nicht ersonnen – beträgt der Aufpreis für den achten Sitz 660 Euro. Dass dies mehr als ein Drittel des Drei-Platz-Aufpreises ist, liegt jedenfalls auch an den dann inbegriffenen Klapptischen an den Rückseiten der zweiten Sitzreihe.Die mittleren Fondsitze sind mit einem integriertem Dreipunktgurt ausgeführt (Gurtintegralsitz). Die Außensitze in der zweiten Reihe sind außer beim Basismodell mit klappbaren Armlehnen ausgestattet. Der Fahrer- und der Beifahrersitz sind in diesen Versionen serienmäßig mit jeweils zwei Armlehnen (außen und innen) bestückt.Antriebseitig stehen für den mit achtsitzigen Multivan nur zwei Optionen zur Wahl: Ein mit 150 PS etwas schwacher TDI und der Zweiliter-TSI mit 204 PS, jeweils ausschließlich mit DSG und Frontantrieb.Die Preise beginnen bei ca. 58.700 Euro für den Basis-Diesel mit acht Sitzen. Zum Vergleich: Der Caravelle auf der Ford-Plattform kostet mit acht Sitzen (3. Reihe als Bank) und ebenfalls 150 PS – nicht ausstattungsbereinigt – etwa 4.000 Euro weniger, als Kombi weitere rund 2.500 Euro weniger. Wer sich die acht Sitze ins TSI-Topmodell des Multivan montieren lässt und auch sonst gern "volle Hütte" hat, kommt mit Winterrädern und Überführung nahe an die 100.000 Euro.