Neuer VW-Bus schon als Sondermodell

Ob es eine gute Marketing-Idee ist, ein gerade erst eingeführtes, auf den Straßen noch nicht präsentes Auto schon als Sondermodell anzubieten, mag man diskutieren. Bei VW Nutzfahrzeuge heißt die Antwort Ja. Respektive Edition.

"Edition" ist keine VW-spezifische Sondermodell-Bezeichnung, aber durchaus eine, die beim Transporter/Multivan Geschichte hat. Mit der Einführung der neuen, auf dem Ford Transit Custom basierenden "Bus"-Generation bringt VW den/die "Edition" jetzt erneut an den Start.Grundsätzlich sind bei allen Edition-Modellen die Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert. Wesentliche Merkmale sind jedoch das schwarze Dach sowie eine schwarze Folierung mit "Edition"-Schriftzug am Heck und den Seitenschwellern. Der Caravelle Edition verfügt darüber hinaus über einen Chromstreifen zwischen den Scheinwerfern sowie schwarz getönte Scheiben im Fahrgastraum; beim Caravelle und Kombi sind zudem die B-Säulen schwarz foliert.Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehören die in hochglänzendem Schwarz lackierten Außenspiegelgehäuse und die - sonst bei VW auch im Jahre 2025 aufpreispflichtigen - LED-Rückleuchten. Während der Editions-Transporter auf schwarz glänzenden 17-Zoll-Leichtmetallrädern vom Typ "Le Mans" fährt, rollt der Caravelle Edition auf ebenfalls schwarzen 19-Zöllern des Typs "Indianapolis". Besonders kontrastreich wirken die schwarzen Applikationen natürlich in Kombination mit der weißen Grundfarbe ("Clear White"). Als farbliche Alternativen stehen aber auch sechs weitere Lackierungen zur Wahl.Im Innenraum fällt das Auge zuerst auf die beleuchteten Trittstufenverkleidungen mit "Edition"-Schriftzug. Weitere Merkmale sind eine "höherwertige" Schalttafel mit Hochglanzrahmen um das Infotainment-System, ein lederbezogenes Multifunktionslenkrad sowie innere Türöffner in Chrom.Das "Edition"-Paket ist für alle Motorisierungen – vom 110-PS-TDI bis zum 286 PS starken E-Antrieb – sowie in Kombination mit dem kurzen oder langen Radstand bestellbar. Das Spektrum der Karosserieversionen reicht dabei vom klassischen Kastenwagen und Kastenwagen Plus bis zum Caravelle für den Personentransport. Die Edition-Preise reichen von 40.465 Euro (netto, Transporter kurz, Basis-Diesel) bis 59.960 Euro (netto, e-Caravelle).Zeitgleich mit der Bestellbarkeit des Sondermodells erweitern die für den klassischen Personentransport konzipierten Kombi-Varianten der Baureihe das Angebot – ebenso in allen verfügbaren Motorisierungen und Größen.