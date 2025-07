Sammeltaxis nur noch in Hamburg unterwegs

VWs Moia gibt Hannover auf

VWs Tochterunternehmen Moia beendet seinen Service mit Sammeltaxis in Hannover. Und das urplötzlich und offenbar ungern eingestanden. Hamburg bleibt erhalten.

Moia Moia hat den Standort Hannover kurzfristig aufgegeben

ANZEIGE

Seit dem vergangenen Freitag gibt es keine VW E-Crafter von Moia mehr auf Hannovers Straßen. Der Betrieb wurde kurzfristig eingestellt. Zuvor hatte eine große Zahl von Mitarbeitern ein freiwilliges Abfindungsangebot angenommen, erklärte Moia – nicht als Pressemeldung, sondern lediglich in einer Unterrubrik der Kundensupport-Seite.Dies sei "im Zuge des laufenden Transformationsprozesses von Moia in Hannover" erfolgt. Aufgrund der personellen Rahmenbedingungen könne das Angebot nicht länger aufrechterhalten werden.Zur weiteren Begründung erklärt das Unternehmen, man treibe die strategische Neuausrichtung vom Betreiber hin zu einem Technologie- und Systemanbieter für autonome Mobilitätslösungen konsequent voran. Ziel sei es, öffentlichen und privaten Mobilitätsanbietern skalierbare, sichere und schlüsselfertige Gesamtlösungen für autonome Mobilitätsangebote anzubieten. Vor diesem Hintergrund werde man keine neue Konzession für den Service in Hannover beantragen.Wann die bestehende ausläuft, geht aus dem Statement nicht hervor. Offenbar war das Aus für Hannover schon länger geplant, den Kunden gegenüber aber nicht kommuniziert. Die Meldung auf der Hilfe-Seite trägt kein sichtbares Datum, nicht einmal im Quelltext ist eines zu finden.Moia war 2017 mit der eigens entwickelten Ridepooling-Software in Hannover gestartet, 2018 begann der Echtbetrieb, 2019 kam Hamburg als zweiter Standort hinzu. "Dort wird die Entwicklung und Erprobung des Mobilitätsangebotes mit Endkunden zukünftig konzentriert", heißt es. 2023 gab Moia die Zahl der Fahrer in der Hansestadt mit 900 an, seit Projektstart dürfte die Zahl der Passagiere achtstellig sein. In Hamburg funktioniert Moia in der Praxis in jeder Hinsicht gut, können wir aus eigener Erfahrung hinzufügen.