»Long Range« mit 97 kWh für 694 Kilometer

Opel Grandland Electric kommt mit großer Batterie

Nach der Allradversion des elektrischen Grandland bringt Opel jetzt auch die versprochene Variante mit großer Reichweite an den Start. Und die muss sich nicht verstecken – jedenfalls in Sachen Ausdauer.

Opel Den Opel Grandland Electric gibt es jetzt auch mit einem 97 kWh großen Akku für fast 700 km Reichweite

