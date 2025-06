325 PS starker E-SUV ab etwa 55.000 Euro

Opels Topmodell: Grandland Electric AWD

Opel erweitert die Palette des neuen Grandland um eine neue Variante, die erstmals bei der Marke Allradtechnik und Elektroantrieb verbindet. Es ist der stärkste Opel – und der teuerste.

Opel Winterbild im Sommer: Für das Topmodell hat Opel unerwartet schlechte Fotomontagen veröffentlicht

Mit dem Grandland Electric AWD krönt Opel die Grandland-Baureihe. Das Topmodell verbindet den vom elektrischen Fronttriebler bekannten 213 PS starken Motor mit einem zusätzlichen 112-PS-Elektromotor für die Hinterräder. Die Systemleistung beträgt 325 PS, das Drehmoment maximal 509 Newtonmeter.Die Akkukapazität beträgt 73 kWh netto, die im Fronttriebler verfügbare 82-kWh-Option ist mutmaßlich aus Platzgründen nicht verfügbar. Als Reichweite nennt Opel bis zu 501 Kilometer, das sind 22 weniger als beim Fronttriebler mit gleichem Akku und rund 80 weniger als dort mit dem größeren Stromspeicher.Vier Fahrmodi mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Antriebsvarianten stehen zur Verfügung. Im Normalmodus treibt meist ausschließlich der Frontmotor die Vorderräder an. Die Kraft ist auf 313 PS und 450 Newtonmeter begrenzt. Im Bedarfsfall schaltet sich automatisch der Heckmotor zu, bei Kick-down mit voller Leistung. Der 4WD-Modus treibt alle Räder gleichmäßig an, im Sport-Modus gibt es die volle Leistung mit einer heckbetonten Abstimmung (60:40), und im Eco-Zustand bekommt der Fahrer 213 PS, 343 Newtonmeter, Frontantrieb und einen Klima-Sparmodus; nur bei Kick-down gibt es hier mehr Leistung und Traktion.Bestenfalls beschleunigt der Grandland Electric AWD in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Ob die Höchstgeschwindigkeit im Vergleich zu den mageren 170 km/h des Fronttrieblers angehoben wurde, lässt Opel offen. Speziell angepasst wurden Federn, Stabilisatoren, Lenkung und ESP, auch ist eine adaptiv-frequenzselektive Abstimmung serienmäßig.Optisch unterscheidet sich das Topmodell von den zahmeren Brüdern durch aerodynamisch optimierte Einsätze an Front und Heck, die den Luftwiderstandsbeiwert auf Cw = 0,278 senken, und durch 20-Zoll-Räder im Bi-Colour-Look.Und was kostet das? Das mag Opel ebenfalls noch nicht beantworten, ganz so wie Peugeot beim entsprechenden 5008-Schwestermodell, das auch Mitte Juni noch für "ab Mitte Mai verfügbar" angepriesen wird. Irgendwo zwischen 55.000 und 59.000 Euro wird es bei Opel wohl losgehen, und mit Vollausstattung, Winterrädern und Überführung jenseits der 66.000 Euro enden.Dennoch dürfte die Topversion der Baureihe zusätzlichen Schub verleihen. Opel-Chef Florian Hüttl bezeichnet den Grandland schon jetzt als "extrem beliebt". Im Mai kam das Modell in der SUV-Zulassungsstatistik auf Rang 18 mit einem E-Anteil von 16 Prozent.