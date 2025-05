Eine Million Corsa F seit 2019

Opel: Corsa F wird Millionär

Knapp sechs Jahre nach der Vorstellung ist der aktuelle Opel Corsa zum Millionär geworden. Das 1.000.000ste Exemplar des Kleinwagens lief jetzt in Spanien vom Band.

Opel Gruppenbild mit Auto: Opel hat eine Million Corsa F verkauft

"Nach alledem (...) vorauszusagen, dass der Corsa in seiner Klasse einschlagen wird wie der Blitz, ist keine Kunst" – so endet im Mai 2019 unsere Vorstellung der damals ganz neuen sechsten Corsa-Generation. Und: "Vor allem Polo und Fiesta werden es spüren."Knapp sechs Jahre später steht fest: Wir lagen richtig. Der Fiesta ist schon gar nicht mehr auf dem Markt, der Polo hat seine lange Bestseller-Karriere längst verloren – an den Corsa. So war der aktuelle Corsa laut Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes in den vergangenen vier Jahren jeweils Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen, und im ersten Quartal sah es nicht anders aus: Da stehen rund neuneinhalbtausend Corsa rund sechseinhalbtausend Polo gegenüber.Nun berichtet Opel, der aktuelle Corsa sei Millionär geworden. Darauf, ein genaues Auto beim Bandablauf im spanischen Werk Saragossa als Millionär zu definieren, haben die PR-Leute sinnvollerweise verzichtet, doch es schmälert die Erfolgsbilanz nicht. Insgesamt hat Opel seit der Premiere des ersten Corsa im Jahr 1982 weltweit etwa 15 Millionen Exemplare verkauft.Nicht nur in Deutschland ist der Corsa beliebt. So setzte sich der Kleinwagen 2021 bis 2023 auch in Großbritannien (als Vauxhall) an die Zulassungsspitze seines Segments, gehört zur Kleinwagen-Top 3 in weiteren Ländern wie Kroatien, den Niederlanden, Norwegen und Slowenien (Q1/2025), und in Griechenland war er 2023 sogar der meistverkaufte Pkw überhaupt.