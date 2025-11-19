Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 19. November 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Mehr Reichweite bei unverändert hohem Preis

Ford: Neues vom Puma Gen-E

Ford spendiert dem elektrischen Puma für 2026 zwei Updates. Sie betreffen aber nicht das größte Problem des Modells.
Ford: Neues vom Puma Gen-E
Ford
Demnächst mit 417 Kilometern
Reichweite: Ford Puma Gen-E
ANZEIGE
Ford hat die Reichweite des Puma Gen E gesteigert. Statt der bisher angegebenen 376 Kilometer nach der Norm soll das kleine SUV künftig bis zu 417 Kilometer schaffen. Als Mittel zum Zweck geben die Kölner lediglich ein "optimiertes Batteriedesign" an. Aktuelle technische Daten liegen nicht vor.

Ab Frühjahr 2026 sollen Käufer dann auch das "BlueCruise"-System bestellen können. Es erlaubt auf freihändiges Fahren, allerdings beschränkt auf ausgewiesene Autobahnstrecken. Die "Abonnementoptionen und Preise" will Ford erst vor dem Start bekannt geben. Voraussetzung ist das optionale Fahrerassistenzpaket.

Das aus unserer Sicht größte Manko des Puma Gen E bleibt bestehen. Mit einem Preis von 36.900 Euro hat der Autobauer hier zu hoch gegriffen. In Köln weiß man das wohl auch, weswegen auf der Website unterhalb der "unverbindlichen Preisempfehlung" merkwürdigerweise gleich ein neuer Preis von 33.950 Euro angeboten wird. Dass sich im Ford-Konfigurator zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung bei allen drei Ausstattungsvarianten weder Optionen noch Farben auswählen lassen, dürfte dann auch die noch verbliebenen Interessenten vergraulen.

Ford selbst erklärt, das Modell erfreue sich "europaweit großer Nachfrage". In Deutschland wurden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres nach Zahlen des KBA – wo der Puma nicht als SUV, sondern als Kleinwagen subsumiert wird – 14.042 Exemplare neu zugelassen, darunter 2.682 elektrische.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13938
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ford startet Batterieproduktion in Köln Ford Ranger jetzt auch als Plug-in-Modell
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Ford



Die neuesten Meldungen
Ford: Neues vom Puma Gen-E Škoda zieht es nach Saudi-Arabien Neues vom Fiat 600 ADAC-Stauprognose für das Wochenende 21.-23.11.2025 VW Amarok Dark Label: Der Preis erklärt vieles Mazda: Neues von CX-60 und CX-80
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE