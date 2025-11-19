Mehr Reichweite bei unverändert hohem Preis

Ford: Neues vom Puma Gen-E

Ford spendiert dem elektrischen Puma für 2026 zwei Updates. Sie betreffen aber nicht das größte Problem des Modells.

Ford Demnächst mit 417 Kilometern Reichweite: Ford Puma Gen-E

Ford hat die Reichweite des Puma Gen E gesteigert. Statt der bisher angegebenen 376 Kilometer nach der Norm soll das kleine SUV künftig bis zu 417 Kilometer schaffen. Als Mittel zum Zweck geben die Kölner lediglich ein "optimiertes Batteriedesign" an. Aktuelle technische Daten liegen nicht vor.Ab Frühjahr 2026 sollen Käufer dann auch das "BlueCruise"-System bestellen können. Es erlaubt auf freihändiges Fahren, allerdings beschränkt auf ausgewiesene Autobahnstrecken. Die "Abonnementoptionen und Preise" will Ford erst vor dem Start bekannt geben. Voraussetzung ist das optionale Fahrerassistenzpaket.Das aus unserer Sicht größte Manko des Puma Gen E bleibt bestehen. Mit einem Preis von 36.900 Euro hat der Autobauer hier zu hoch gegriffen. In Köln weiß man das wohl auch, weswegen auf der Website unterhalb der "unverbindlichen Preisempfehlung" merkwürdigerweise gleich ein neuer Preis von 33.950 Euro angeboten wird. Dass sich im Ford-Konfigurator zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung bei allen drei Ausstattungsvarianten weder Optionen noch Farben auswählen lassen, dürfte dann auch die noch verbliebenen Interessenten vergraulen.Ford selbst erklärt, das Modell erfreue sich "europaweit großer Nachfrage". In Deutschland wurden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres nach Zahlen des KBA – wo der Puma nicht als SUV, sondern als Kleinwagen subsumiert wird – 14.042 Exemplare neu zugelassen, darunter 2.682 elektrische.