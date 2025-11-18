Wenig los auf den Fernstraßen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 21.-23.11.2025
In Sachen Verkehrsbelastung wird das kommende Wochenende zu den wenigen im Jahresverlauf
gehören, die kaum Behinderungen zu "bieten" haben. Wahrscheinlich jedenfalls und außerhalb der Ballungsräume.
Auf den deutschen Autobahnen wird es an diesem Wochenende weitgehend entspannt zugehen. Aktuell befindet sich kein Bundesland
in den Ferien, und es stehen auch keine regionalen Feiertage bevor. Eine Blockabfertigung Richtung Tirol ist nicht geplant.
Mit der Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte beginnt jetzt in vielen Innenstädten und Ballungsräumen allerdings die Zeit temporärer
Sperrungen, voller Parkhäuser, Zufahrtsbeschränkungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen. Zudem bleibt die Zahl der Baustellen auf
Deutschlands Autobahnen nach wie vor hoch. Auch wenn die Staugefahr insgesamt gering ist, können sich auf einigen Abschnitten
Verzögerungen ergeben – speziell dann, wenn sich im Baustellenbereich ein Unfall ereignet oder ein Pannenfahrzeug einen Fahrstreifen
blockiert.
In Österreich bleibt die Verkehrslage auf einigen wichtigen Nord-Süd-Verbindungen angespannt. Verzögerungen sind vor allem auf der
Pyhrn-Autobahn (A9), der Tauern-Autobahn (A10), der Inntal-Autobahn (A12) und der Brenner-Autobahn (A13) zu erwarten. Bei der Einreise
nach Deutschland müssen Reisende weiterhin mit Wartezeiten aufgrund von Grenzkontrollen rechnen, insbesondere an der A12 bei Frankfurt (Oder).
Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu
rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee. Mehrere Alpenpässe sind bereits für den Winter gesperrt.