Neuer Lkw-Motor aus Nürnberg

MAN startet letzte Diesel-Generation

Nach über 100 Jahren soll es die letzte neue Generation eines Dieselmotors für Lkw sein: MAN hat heute in Nürnberg die Fertigung der Flaggschiff-Maschine offiziell gestartet. Parallel wird am Standort aber auch die elektrische Zukunft etabliert.

MAN hat im Werk Nürnberg die Produktion des neuen Liter-Dieselmotors mit der Typenbezeichnung D30 begonnen. Zur Feierstunde gekommen waren neben den Chefs von MAN und der Traton-Gruppe, zu der MAN gehört, weiteren Unternehmensvertretern auch der Nürnberger Oberbürgermeister.Das Unternehmen hat für die Realisierung der Fertigung nach eigenen Angaben rund 220 Millionen Euro in Nürnberg sowie weitere 30 Millionen Euro für die dazugehörige Kurbelwellenfertigung im Werk Salzgitter investiert. Nach dem Hochlauf der Produktion im traditionsreichen Nürnberger Werk werden rund 160 Beschäftigte im Dreischicht-Betrieb am D30 arbeiten. Die technische Kapazität erlaubt eine Produktion von rund 50.000 Motoren pro Jahr.Der Motor wurde gemeinsam von den Marken der Traton Group entwickelt. Es ist der größte Standardmotor im Portfolio, der in den schweren Sattelzugmaschinen MAN TGX und TGS verbaut wird. MAN spricht von einem innovativsten Nutzfahrzeugmotoren der Welt – mit einem maximalen Wirkungsgrad von mehr als 50 Prozent und einem der klassenbesten Verbräuche. Im MAN TGX führe dies im Verbund mit dem sogenannten PowerLion-Antriebsstrang und aerodynamischen Maßnahmen ersten Pressetests zufolge zu Kraftstoffeinsparungen von durchschnittlich fünf Prozent gegenüber dem bisherigen Standard.Der D30 löst die bisher verfügbaren D26- und D15-Motorbaureihen ab. Er verfügt über 13 Liter Hubraum und ist erhältlich in sechs Leistungsstufen von 380 bis 560 PS mit einem Drehmoment von maximal 2.100 bis 2.800 Newtonmetern. Es wird der letzte vollständig neu entwickelte Diesel-Nutzfahrzeugmotor bei MAN sein – eine Nachfolgegeneration ist nicht geplant.Der D30-Startschuss erfolgt nahezu parallel zum im Frühjahr geplanten Beginn der Batterie-Serienproduktion ebenfalls am Standort Nürnberg. 2030 soll nach den Worten von MAN-Chef Alexander Vlaskamp jedes zweite ausgelieferte Fahrzeug einen emissionsfreien Antrieb haben.