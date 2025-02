Renaults neue E-Transporter: Schau! Mich! An!

Trafic, Goelette und Estafette kommen 2026

Nicht nur wegen des Wegfalls der Opel-Kooperation hat Renaults Transporter-Sparte zuletzt gegenüber den zahlreichen Stellantis-Marken und der zumindest insoweit noch starken Ford-Organisation Federn lassen müssen. Doch die Franzosen haben drei neue E-Modelle im Köcher, die nicht nur mit ihrem Design um Aufmerksamkeit buhlen. Gestatten, Trafic, Goelette und Estafette.

Oh là là, Renaults neue Transporter werden in den Massen ihrer weißen einförmigen Mitbewerber auffallen. Geplant sind drei Modelle, kündigte der Autobauer am Montag an. Sie alle basieren auf einer SDV-Plattform von Ampere und sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Flexis, einem Gemeinschaftsunternehmen von Renault, dem französischen Schifffahrts- und Logistikkonzern CMA CGM und Volvo.Erster im Bunde ist ein neuer vollelektrischer Trafic, der zumindest bisher mit dem dämlichen Namenszusatz "E-Tech Electric" angekündigt ist. Die vierte Generation des kompakten Transporters setzt auf ein One-Box-Profil mit stark akzentuierter Gürtellinie und soll trotz langen Radstands so wendig sein wie ein Clio (bezogen auf den Wendekreis). Der neue Trafic wird sich mit nur 1,90 Metern Höhe stärker als für reguläre Tiefgaragen notwendig ducken. LED-Beleuchtung inklusive eines beleuchteten Logos an der Front soll Standard sein.Als Trafic-Ableger mit identischem Vorderwagen bis zur B-Säule erscheint der Goelette. Er wird als Fahrgestell, Kasten und Kipper erhältlich sein.Noch auffälliger fährt der Estafette vor. Unter diesem Namen hatten die Franzosen zwischen 1959 und 1980 gut 500.000 Transporter in mehreren Generationen verkauft. Die Neuauflage, die auf den ersten Blick Assoziationen an Amazons Rivian-Lieferwagen weckt, geht im Gegensatz zum Trafic in die Höhe: 2,60 Meter misst der Estafette, dafür wurde die Länge mit 5,27 Metern und die Breite mit 1,92 Metern überschaubar gehalten. Im Cockpit und Ladebereich soll sich eine bis zu 1,90 Meter große Person stehend bewegen können.Zum Estafette-Konzept gehören Schiebetüren vorne, die auf unsichtbar integrierten Schienen laufen und über Trittbretter verfügen. Während seitlich kein weiterer Laderaum-Zugang besteht, öffnet sich dieser am Heck hinter einem einteiligen Rollo.Genaue Spezifikationen hat Renault noch nicht veröffentlicht. Angeblich sollen die drei neuen Lieferwagen die 800-Volt-Technik unterstützen. Die Produktion wird im französischen Werk Sandouville erfolgen, beginnend 2026. Renault und Volvo arbeiten bei Nutzfahrzeugen schon länger zusammen.