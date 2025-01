Größter E-Lkw-Auftrag für beide Seiten

Amazon bestellt über 200 elektrische Mercedes-Lkw

Mercedes-Benz Trucks meldet den größten bisher erteilten Auftrag für elektrische Lkw. Er stammt von einem Unternehmen, wo man sowohl mit E-Mobilität als auch mit Großaufträgen Erfahrung hat: Amazon. Und die 200 sind erst der Anfang.

Amazon hat rund 200 Elektro-Lkw bei Mercedes-Benz Trucks geordert. Es handelt sich um den neuen, batterieelektrischen eActros 600. Konkret spricht der Lkw-Bauer von "mehr als" 200 Exemplaren und von seinem bisher größten Auftrag für E-Lkw. Auch für Amazon ist es die größte E-Lkw-Bestellung weltweit.Die Stern-Stromer werden künftig auf der "mittleren Meile" eingesetzt, also dem Transport von Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten. Pro Jahr sollen die emissionsfreien Fahrzeuge zusammen über 350 Millionen Pakete befördern, wobei "mehr als" 140 der Lkw in Großbritannien und "mehr als" 50 in Deutschland im Einsatz sein werden. Amazon hatte vor der Bestellung bereits einen seriennahen eActros-Prototypen in einem deutschen Amazon-Logistikzentrum getestet.Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Operations Sustainability bei Amazon, sagt: "Die Bestellung von mehr als 200 eActros 600 unterstreicht unser Engagement, eine führende Rolle bei der Elektrifizierung unseres Transportnetzwerks in Europa einzunehmen." Sie sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung des Climate Pledge, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten.Die hohe Batteriekapazität des eActros 600 von über 620 Kilowattstunden – daher die Typbezeichnung 600 – sowie eine neue, besonders effiziente elektrische Antriebsachse ermöglichen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Der eActros 600 wird neben dem CCS-Laden mit bis zu 400 kW später auch das Megawattladen bieten. Aber auch mit 400 kW reicht eine Ladepause während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen, um die Reichweite zu verdoppeln.Im Jahr 2023 lieferten Amazon und seine Lieferpartner nach eigenen Angaben weltweit über 680 Millionen Pakete mit mehr als 24.000 Elektrofahrzeugen aus. In den kommenden Jahren will der Handelsriese europaweit über 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks investieren, davon mehr als 400 Millionen Euro in Deutschland.In Zukunft sollen statt der aktuell gerade einmal 38 über 1.500 E-Lkw in Amazons europäischem Transportnetzwerk eingesetzt werden, davon mehr als 500 in Deutschland. Dafür baut das Unternehmen hunderte Schnellladestationen an seinen Standorten. Inzwischen verfügt Amazon in Deutschland über 600 elektrische Rivian-Lieferwagen, in fünf deutschen Großstädten kommen auch elektrische Lastenfahrräder zum Einsatz.